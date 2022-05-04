fb ig video ETtoday search mobile

《惡女》今田美櫻5個小資穿搭術！樂福鞋超百搭、花紋領帶瞬間get好感

>

文／妞新聞

今田美櫻出道七週年首次主演《惡女～誰說工作不帥氣？》，改編自風見純的同名漫畫，1992年首次被翻拍成連續劇，這次則以「疫情元年」作背景，飾演的田中麻理鈴是個遲鈍、憨厚的天然系女孩，靠著積極的行動力和勇往直前的性格，一一打破職場升官的各個難題，是部菜鳥員工在帶點小心機又不失歡樂的的升官路上，兼具愛情與事業的喜劇。劇中重複的單品運用讓人大讚是小資女必學！這次妞編輯整理了5個令和《惡女》劇中單品，反轉以往的職場穿搭～（趕快筆記）

《惡女》今田美櫻穿搭單品

1.亮色系毛背心

▲《惡女》今田美櫻穿搭。（圖／IG@waru_ntv）

學院風毛背心是最經典不敗的穿搭單品之一，用於職場穿搭再適合不過，在劇中今田美櫻所飾演的麻理鈴多選擇淺色或亮色系的毛背心，簡單搭配素色襯衫就凸顯出整個人朝氣滿滿的形象，看起來也非常有活力！

2.特殊花紋領帶

▲花紋領帶也是亮眼配件。（圖／日本テレビ

▲領帶女生也能這樣搭。（圖／Twitter＠waru_ntv，下同）

誰說領帶是男生的專利，沒想到女生也可以這樣搭！麻理鈴的穿搭時常在領帶上做變化，選擇顏色鮮艷、擁有特殊花紋及圖樣的領帶，就能跳脫以往對領帶的死板印象，幫平凡的穿搭增添亮點。

3.繽紛色彩格紋襯衫

麻理鈴在劇中時常穿著大、小格紋的襯衫單品，並大膽挑戰以往令人卻步的繽紛色系，不管是內搭撞色T恤或外搭素色開襟衫，都打破格紋難搭的印象！不過切記在穿著格紋單品時，上身或下身要選擇素色，才不會顯得太花俏喔～

4.圖樣大學T

▲百搭大學T（圖／IG@ren_ishikawa）

▲特殊領襯衫外搭大學T，讓休閒感風格多了一絲甜美氣息。（圖／Twitter＠waru_ntv）

覺得單穿格子襯衫太呆板？套上大學Ｔ當作內搭就對了，可愛格紋更有青春氣息！穿搭進階班的妞妞也可以入手一些「特殊領」襯衫，例如麻理鈴劇中穿著的白色繫帶領，讓休閒感的圖樣大學多了一絲甜美氣息（妞編輯覺得大加分～）。

5.百搭樂福鞋

▲樂福鞋任何穿搭配上它都不違和（圖／IG@imada_mio、waru_ntv）

對於職場小資女來說「擁有一雙百搭的鞋款就像擁有全世界」，不必煩惱出門要配哪雙鞋，任何穿搭配上它都不違和！麻理鈴每天穿的就是這雙咖啡色樂福鞋，白襪的搭配為整體添加了英倫復古的元素；想在細節中偷藏小高調感，改搭配顏色鮮豔的襪款，就又是套耳目一新的穿搭啦！

妞編輯介紹完也好想買一雙樂福鞋回家！（激動），妞妞們有掌握到這些單品的運用了嗎？不妨馬上嘗試看看～

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 今田美櫻, 穿搭, 惡女誰說工作不帥氣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

居家隔離照護怎麼吃？營養師推「7種耐放營養食物」地瓜也上榜

居家隔離照護怎麼吃？營養師推「7種耐放營養食物」地瓜也上榜

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好 其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」 營養師教「女性保養飲食」3大原則！吃對就能有好氣色、Q彈肌膚 MET Gala／59歲楊紫瓊薄荷綠禮服氣場全開！　鄭浩妍「胸前鏤空」性感破表 台北人氣蛋糕TOP 6！這間有天母人認證、小農無花果＋鮮奶油一吃愛上 MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了 懂穿先贏一半！小資女超實用「襯衫一周穿搭術」　基本款就很時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面