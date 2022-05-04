《惡女》今田美櫻5個小資穿搭術！樂福鞋超百搭、花紋領帶瞬間get好感

文／妞新聞

今田美櫻出道七週年首次主演《惡女～誰說工作不帥氣？》，改編自風見純的同名漫畫，1992年首次被翻拍成連續劇，這次則以「疫情元年」作背景，飾演的田中麻理鈴是個遲鈍、憨厚的天然系女孩，靠著積極的行動力和勇往直前的性格，一一打破職場升官的各個難題，是部菜鳥員工在帶點小心機又不失歡樂的的升官路上，兼具愛情與事業的喜劇。劇中重複的單品運用讓人大讚是小資女必學！這次妞編輯整理了5個令和《惡女》劇中單品，反轉以往的職場穿搭～（趕快筆記）

《惡女》今田美櫻穿搭單品

1.亮色系毛背心

▲《惡女》今田美櫻穿搭。（圖／IG@waru_ntv）



學院風毛背心是最經典不敗的穿搭單品之一，用於職場穿搭再適合不過，在劇中今田美櫻所飾演的麻理鈴多選擇淺色或亮色系的毛背心，簡單搭配素色襯衫就凸顯出整個人朝氣滿滿的形象，看起來也非常有活力！

2.特殊花紋領帶

▲花紋領帶也是亮眼配件。（圖／日本テレビ）

▲領帶女生也能這樣搭。（圖／Twitter＠waru_ntv，下同）

誰說領帶是男生的專利，沒想到女生也可以這樣搭！麻理鈴的穿搭時常在領帶上做變化，選擇顏色鮮艷、擁有特殊花紋及圖樣的領帶，就能跳脫以往對領帶的死板印象，幫平凡的穿搭增添亮點。

3.繽紛色彩格紋襯衫

麻理鈴在劇中時常穿著大、小格紋的襯衫單品，並大膽挑戰以往令人卻步的繽紛色系，不管是內搭撞色T恤或外搭素色開襟衫，都打破格紋難搭的印象！不過切記在穿著格紋單品時，上身或下身要選擇素色，才不會顯得太花俏喔～

4.圖樣大學T

▲百搭大學T（圖／IG@ren_ishikawa）



▲特殊領襯衫外搭大學T，讓休閒感風格多了一絲甜美氣息。（圖／Twitter＠waru_ntv）

覺得單穿格子襯衫太呆板？套上大學Ｔ當作內搭就對了，可愛格紋更有青春氣息！穿搭進階班的妞妞也可以入手一些「特殊領」襯衫，例如麻理鈴劇中穿著的白色繫帶領，讓休閒感的圖樣大學多了一絲甜美氣息（妞編輯覺得大加分～）。

5.百搭樂福鞋

▲樂福鞋任何穿搭配上它都不違和（圖／IG@imada_mio、waru_ntv）



對於職場小資女來說「擁有一雙百搭的鞋款就像擁有全世界」，不必煩惱出門要配哪雙鞋，任何穿搭配上它都不違和！麻理鈴每天穿的就是這雙咖啡色樂福鞋，白襪的搭配為整體添加了英倫復古的元素；想在細節中偷藏小高調感，改搭配顏色鮮豔的襪款，就又是套耳目一新的穿搭啦！

妞編輯介紹完也好想買一雙樂福鞋回家！（激動），妞妞們有掌握到這些單品的運用了嗎？不妨馬上嘗試看看～



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