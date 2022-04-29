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沛納海潛水錶罕見藍灰配色　奢華快艇特色躍上錶

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▲▼ Panerai,Glashutte 。（圖／公關照）

▲沛納海第二度與德國奢華機械工程品牌BRABUS聯手，打造限量1000只的Submersible S BRABUS Blue Shadow Edition專業潛水腕錶。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）與德國奢華機械工程品牌BRABUS第二度合作，推出全球限量200只的Submersible S BRABUS Blue Shadow Edition專業潛水腕錶，外型發想自Blue Shadow系列快艇，因此採用與快艇顏色呼應的藍灰配色，錶殼為鈦金屬材質，由直接金屬鐳射燒結（DMLS）技術製成，此3D列印技術製作的材質讓錶徑47毫米的錶款強韌且輕盈，搭配Carbotech™碳纖維物料製成的單向旋轉錶圈，每一款紋理均不同，彰顯腕錶的獨特性。

▲▼ Panerai,Glashutte 。（圖／公關照）

▲沛納海以Blue Shadow系列快艇為靈感設計腕錶。

Submersible S BRABUS Blue Shadow Edition專業潛水腕錶的時標與指針，則塗覆藍色Super-LumiNova™夜光物料，展現沛納海首度出現的藍灰配色；此外，內在機芯也有賣點，裝載配備鎢合金材質微型自動盤的全新P.4001/S鏤空機芯，具日期、第二時區與24小時顯示功能，3日動力儲存顯示則位於錶背，防水300米，附黑色橡膠與皮革雙材質錶帶及深藍色橡膠帶兩款錶帶。

▲▼ Panerai,Glashutte 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible S BRABUS Blue Shadow Edition專業潛水腕錶，1,440,000元。

▲▼ Panerai,Glashutte 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible S BRABUS Blue Shadow Edition專業潛水腕錶搭載全新P.4001/S鏤空機芯。

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）也朝戶外運動錶款發展，並增添活潑元素，推出蘆葦綠版本的SeaQ大日曆腕錶，此款防水300米的潛水錶，通過潛水錶嚴格要求的DIN 8306和ISO 6425雙重標準，還必須經過24天的嚴苛測試，展現強悍性能，配上當紅的綠色面盤與陶瓷單向旋轉錶圈，時尚有型。

▲▼ Panerai,Glashutte 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創SeaQ大日曆腕錶，419,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供）

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關鍵字：

沛納海, Panerai, Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創

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