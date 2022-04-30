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LIFE・經典／路易莎Ｘ北捷聯名進駐大安森林公園　全新視覺打造時髦生活場域

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▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE，首間門市5／1在大安森林公園站見客。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡路易莎近期宣布與台北捷運合作，推出聯名店「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，以時髦的黑白兩色結合北捷標誌為招牌，打造捷運站旁的時髦生活場域，首間店在大安森林公園捷運站登場，戶外座位在繁忙台北市中心成為愜意一角，之後也將有更多捷運站空間的新店型，結合交通與咖啡元素，讓民眾方便隨時擁有咖啡時光。

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」是獨立的咖啡品牌，結合北捷交通方便與路易莎餐飲優勢，為此也設計出一系列的全新視覺，其形象設計以台北捷運經典的藍、綠色為主，地球色系呼應北捷對永續城市的貢獻，杯身上的活潑曲線，則是以捷運地圖為靈感，象徵快速、便捷及旅客生活圈的串聯，杯身的咖啡豆圖像，則是代表咖啡豆經由職人悉心烘製而淬鍊成精品咖啡的過程。

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

全新視覺自然也有馬克杯、外帶杯等周邊商品，首間聯名店也推出獨家特製餐點，將路易莎排行榜前三名的經典、莊園系列，以「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」做出獨家特色，另推出3款新手沖，包括以96小時厭氧處理、有威士忌酒香風味的「衣索比亞 伊迪朵 酒香厭氧」，以及風味獨特的「經典曼巴」與「果香日曬耶加雪菲G1」。

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

而餐食共有「五穀三明治」、「義式熱壓」、「可頌」、「法棍」、「貝果」五款夾餡輕食系列，其中可頌與法棍也僅在聯名店販售，Metro Taipei X LOUISA COFFEE大安森林公園店將於5／1正式開幕，第二間聯名店則將於北捷捷運行政大樓一樓登場，預計在年中就會見客。

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

另一連鎖咖啡cama café的旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，近期也推出母親節雙人、四人套餐，搭配精選藝伎手沖咖啡與甜點，從極起到5／8止限時限量提供，餐點包括門市暢銷的明太子海鮮燉飯、蒜香辣味牛排義大利麵、早午餐熱門單品西班牙鐵鍋蝦烘蛋、北歐燻鮭魚奶油菠菜布里歐，和人氣小食蘇格蘭蛋松露奶醬等等。

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

點購母親節套餐並拍照打卡上傳個人FB或IG，即享附餐甜點司康，免費升級為市價180元的經典蛋糕，搭配昭和老屋與日式庭園，享受愜意時光。

▲路易莎與北捷聯名店Metro Taipei X LOUISA COFFEE。（圖／業者提供）

關鍵字：

路易莎, 北捷, 台北捷運, 聯名, 大安森林公園, cama

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