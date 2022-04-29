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太妍只穿「一條絲巾」骨感身材全現形　「紙片腰」引擔憂：多吃點

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記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代隊長太妍是許多女孩心中的時尚icon，近日她在IG上發布最新私服穿搭照，只見太妍僅以「一條絲巾」在身後綁個結，便當作上衣穿出門擺拍，辣露骨感的直角肩與鎖骨，轉到側面紙片般的螞蟻纖腰現形，更是讓網友驚呆，大膽火辣之餘，也令不少粉絲擔心：「多吃點！」

▲太妍。（圖／翻攝自IG）

▲太妍最新「絲巾」私服穿搭照。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

日前太妍才發布了Solo出道後的第三張個人專輯《INVU》，單曲攻佔音源排行榜，加上擔任綜藝節目班底、主持女團比賽節目，演藝圈人緣與觀眾人氣都超高。

太妍最新的私服照中，帶來了令人驚艷的大膽造型，她僅僅圍了一條LOUIS VUITTON 的Unlocked 90方巾，在身後綁了個結，形成倒三角形的布料遮擋在身前，便當做上衣穿出門擺拍，手裡還拿著LOUIS VUITTON Moon Cat系列太陽眼鏡作為亮點配件。

▲太妍。（圖／翻攝自IG）

▲太妍轉到側面，驚人紙片腰現形。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

一舉露出大面積肌膚的造型，展露太妍骨感的身材，除了線條分明的直角肩與鎖骨，當太妍將身子轉向側面，更讓薄如紙片的纖腰完整現形，一點贅肉都看不到，火辣的模樣讓網友們紛紛狂刷愛心：「夏天了真好」、「Hot Girl」、「腰真的太辣了」但是體態卻也引發粉絲們的關心：「姐姐怎麼瘦了好多，多吃點啊」、「太瘦了姐姐！」

▲太妍。（圖／翻攝自IG）

▲女星們間「一塊布」造型近期正夯，像是不久前Jennie參加音樂祭的火辣穿搭也是如此概念。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

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關鍵字：

太妍, 絲巾

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