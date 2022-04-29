花環繞上日系甜美錶　附粉紅錶帶轉換風格

▲CITIZEN旗下女孩品牌wicca推出甜美風KP3-660-95腕錶，附一條粉紅皮錶帶供替換。（圖／wicca提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帶有少女心的女性難敵粉紅錶款魅力，CITIZEN旗下女孩品牌wicca以附有粉紅皮革錶帶的公主系列花水木設計腕錶，捎來春天的溫柔氣息；卡西歐（CASIO）旗下女錶BABY-G則為BA-130系列新款粉紅錶注入學院風，錶帶裝飾格紋圖案，為校園穿搭增添時尚感。

▲wicca公主系列花水木設計腕錶KP3-660-95腕錶，8,800元。

wicca公主系列花水木設計腕錶KP3-660-95，於白蝶貝面盤上裝飾繞成花圈的花水木圖案，其花語有「永續」的含意，點出了此錶款搭載環保的太陽能機芯，而8時位置點綴玫瑰色水晶排列出的無限符號，更加吸睛，品牌隨錶附贈粉紅皮錶帶，可輕鬆轉換風格。

▲BABY-G旗下BA-130系列推出格紋點綴錶帶的BA-130SP-4A粉色錶，4,200元。（圖／翻攝babyg_tw_official IG）

有別於wicca的甜美設計，BABY-G具大型錶殼的BA-130系列流露中性運動風格，近日推出粉色BA-130SP-4A數位顯示腕錶，具時間時區、計時碼錶、鬧鈴、LED燈照明等功能、而錶帶上點綴煙燻棕格紋，洋溢青春氣息。

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