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《我的出走日記》8厭世金句：我偶爾也很心地善良，就是發薪水那天

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記者鮑璿安 ／ 台北報導

Netflix韓劇《我的出走日記》由李民基、金智媛等人主演，劇情講述三兄妹想要逃離達到極限的人生，與神秘的外地人具氏之間融入了溫暖和共鳴的故事。當中金智媛飾演小女兒「廉美貞」，以獨自留在整個宇宙的心情生活了一輩子，對此產生出許多厭世金句，戳中不少社畜的真實心聲。

1.我累了，不知道是從哪裡開始出問題，但我就是累了，所有的人際關係都像是在工作，清醒的每個瞬間都在勞動。

2.連吃飯時間都搞得很有壓力，我有需要認識全公司的人嗎？

3.他們就不能放任內向的人待在自己的小角落嗎？

4.我偶爾也很心地善良，就是發薪水的那天，那一天我人還不錯，如果有錢，心地就會善良啊。

5.雷電交加的時候，大家通常會很害怕，但很奇怪，我反而覺得很平靜，感覺世界末日終於來了，正合我意。

6.回頭想想，我人生中的王八蛋，剛開始也都是帶著那種眼神，彷彿是在說「妳不夠好」讓人覺得自己變渺小，像個微不足道的人，就是那些眼神讓我們感到疲憊、生病，為了找出自己是值得被愛的，而一頭栽進去，最後那些關係只會不斷讓人體悟到自身的難堪，我們該在哪裡尋找答案呢？

7.雖然還找不到必須活著的理由，但至少要讓自己活得有模有樣，我就這麼勉強地拖著自己，走過每一天。

8.為什麼不能隨便跟別人談戀愛？我挑三揀四最後還不是這個樣子，挑到最後只剩下次級的，我連最差的都沒得選。

關鍵字：

Netflix, 韓劇, 我的出走日記, 李民基, 金智媛

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