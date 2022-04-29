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朴敏英露背洋裝秀唯美「背溝」！　取代IU位置成新任帶貨女神

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記者王則絲／台北報導

韓女星朴敏英精緻外型是許多女孩們崇拜的對象，只要她帶貨的東西都能成為爆款。近日韓國飾品配件品牌J.estina便宣布朴敏英成為新任代言人，接替上一位代言人IU（李知恩），釋出最新春夏形象中，由朴敏英以數套舒爽造型演繹，其中一件露背綁帶洋裝讓她巧妙展露性感「背溝」，陽光美照連發粉絲看得超滿足。

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英替新代言拍攝形象畫報釋出，穿露背洋裝展露唯美「背溝」。（圖／翻攝自IG@j.estinabag_official）

朴敏英於攜手宋江主演的韓劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中，早已數度戴上J.estina的飾品演出，也曾在雜誌畫報中拎上品牌手袋。

這回以新繆思女神的身份出鏡春夏形象，朴敏英沐浴在陽光中擺拍，凸顯她獨特的迷人與自信氣質，先是挽起低包頭、以白色綁帶露背洋裝造型搭配夏季必備的草編手提包，整片美背全露，連性感「背溝」都一覽無遺；下秒換上短版的中空裝，看起來青春洋溢，另一套貼身的粉橘色洋裝，則是凸顯出朴敏英姣好的S曲線身形，讓粉絲們大飽眼福。

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英出鏡J.estina最新春夏形象。（圖／翻攝自IG@j.estinabag_official）

▲朴敏英。（圖／翻攝自IG）

▲女星IU、高旻示都曾是J.estina的合作對象。（圖／翻攝自IG@j.estinabag_official）

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關鍵字：

朴敏英, IU

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