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羅志祥700萬RICHARD MILLE上手　絕版限量錶秀賽車魂

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▲▼ 羅志祥名錶 。（圖／翻攝showlo IG）

▲羅志祥戴RICHARD MILLE 2018年為利曼經典車賽推出的RM 11-03 Le Mans Classic腕錶，目前已停產。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛潮流穿搭、玩具的羅志祥，同時也收藏許多一線品牌名錶，近日常戴的一款白色腕錶，出自RICHARD MILLE 2018年為利曼經典車賽推出的RM 11-03 Le Mans Classic腕錶，是第一款應用白色陶瓷材質的RM 11-03腕錶，並以
英國賽車綠色裝飾功能小盤與面盤外框展現賽車魂，僅限量發行150只，當時定價約6,920,000元，目前已停產。

▲▼ 羅志祥名錶 。（圖／翻攝showlo IG）

▲RICHARD MILLE RM 11-03 Le Mans Classic腕錶，全球限量150只，6,920,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）

羅志祥不僅擁有賽車風格的RICHARD MILLE RM 11-03 Le Mans Classic自動上鍊飛返計時碼錶，還曾亮出同樣已停產、當時約21,000,000元的RM 022 「重磅飛行器」陀飛輪雙時區腕錶，錶殼鑲嵌美鑽華麗無比。

▲▼ 羅志祥名錶 。（圖／翻攝showlo IG）

▲羅志祥收藏多只RICHARD MILLE腕錶，當中包括已停產的RM 022 「重磅飛行器」陀飛輪雙時區腕錶，當時定價約21,000,000元。（圖／翻攝showlo IG）

勞力士（Rolex）是羅志祥另一愛牌，溢價才買得到的熱門錶款都沒錯過，包括已被炒上百萬元而日前無預警停產的綠松石藍色面盤Oyster Perpetual 41腕錶、「可樂圈」的紅藍陶瓷圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶等，驚人的收藏令錶迷羨慕不已。

▲▼ 羅志祥名錶 。（圖／翻攝showlo IG）

▲羅志祥沒錯過勞力士紅藍陶瓷圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝showlo IG）

►勞力士夯錶無預警停產！　羅志祥的溢價百萬錶也在列

►瘦子超美歐米茄綠面潛水錶上手　還沒上市已被問爆

 

關鍵字：

羅志祥, RICHARD MILLE, Rolex, 勞力士

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