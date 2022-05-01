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51勞動節連假咖啡優惠　星巴克、85度C買一送一、第二杯半價整理包

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

▲星巴克勞動節連假推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序到了5月，馬上迎來勞動節連假，連鎖咖啡包括星巴克、85度Ｃ、丹堤、伯朗均推出買一送一或第二杯半價、第二杯25元優惠，不管出遊還是外帶回家，這種划算小確幸一定要知道的啊。

星巴克
星巴克從5／1至5／3一連三天，推出「慰勞辛苦的自己 全品項第二杯半價」優惠，購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠，包括5／3連假結束上班第一天都能享優惠，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價），限當場一次領取，車道服務與機場門市不是用。

另外別忘了從5／4起至5／5，星巴克則有星光好友分享優惠，期間從下午4點至晚上8點至店內購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享買一送一優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

85度Ｃ
85度Ｃ則在5／2當天，推出大杯冰咖啡全品項第2杯25元的分享日優惠，優惠當天從早上9點到晚上10點，限時13小時，在全台門市購買大杯冰咖啡品項，第二杯特價25元，包括海岩咖啡、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵和美式咖啡通通有，限現場購買、正常冰或少冰，每人最多限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠。

▲勞動節連假連鎖咖啡優惠。（圖／業者提供）

喜歡喝紅茶的消費者，也可考慮85度C新飲品優惠，「伯爵拿鐵咖啡」與「伯爵鮮奶茶」2款飲品，會員於5／13前購買嚐鮮，可享買一送一，85Cafe APP會員可到APP點數兌換區，不須使用點數就可免費兌換１張買一送一的優惠券，伯爵拿鐵咖啡與伯爵鮮奶茶可使用買一送一「2選1」。

▲勞動節連假連鎖咖啡優惠。（圖／業者提供）

丹堤咖啡
丹堤咖啡針對5／1勞動節，也推出外帶大杯買一送一優惠，只要至店內出示優惠條碼，就能享全系列飲品買一送一，不限同品項與數量，優惠則以較低的價格品項計算，同步從5／1起至5／15也推出「 Happy mother‘s day」丹堤咖啡寄杯活動，可享買5送5優惠，至行動網線上付費，原價600元享優惠價300元，等同可買10杯60元飲品。

▲勞動節連假連鎖咖啡優惠。（圖／業者提供）▲勞動節連假連鎖咖啡優惠。（圖／業者提供）

伯朗咖啡
伯朗咖啡也在近期公佈5月份好友分享優惠日期，包括5／1、5／8、5／9、5／15、5／16、5／22、5／23、5／29、5／30於各特定門市提供優惠，5／1則有宜蘭、家福中壢門市，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。

▲丹堤,伯朗,星巴克買一送一 。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 85度Ｃ, 丹堤, 第二杯半價

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