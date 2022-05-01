台南《米其林》預備！市區外也有超多美食　經營粉專想攻必比登

文、圖／Ean

很具權威性的全球美食評鑑《米其林指南》，今年終於將跨過濁水溪，首度要把台灣南部兩大城市納入評鑑，其中尤其是台灣美食之都台南最讓各界期待。乘載歷史記憶的各種風味小吃，早已是這座古城最讓人垂涎的重要名片，因此除了摘星，以「花不到 1000 元就能吃到 3 道菜的美味小館或路邊攤」作為評鑑標準的必比登美食推介，台南肯定會比其他城市更加重視這塊表現。推廣觀光一向很積極的台南市政府，當去年米其林一公佈 2022 年將把台南納入指南評鑑的消息後，便隨即舉辦一連串系列活動，不只搭上米其林話題、推出網路票選活動再次讓全民聚焦府城美食，更有心的是還主動牽起在地餐廳業者的手，舉辦多場餐廳輔導會，力邀多位台北、台中在米其林評鑑分別獲得不同類別肯定的餐廳頭家或主廚，親身分享過來人的寶貴經驗，為的就是要讓同是米其林新鮮人的台南業者們第一次攻榜就上手！

▲Ean 開心與沁園春總經理郭文章合影，這間台中老字號餐館，我從小吃到大，是我們家族的重要回憶

▲台南市觀光旅遊局局長致詞獲得在地業者大力支持



▲活動請到北部獲得必比登推薦之業者 – 雄記蔥抓餅的孫大姐分享寶貴經驗

焦點，並沒有全部被放在大家最受矚目的摘星上，因應在地美食生態的組成，台南市觀光旅遊局很有策略性地選擇市區以外，分別於新營區與歸仁區在四月份各舉辦一場以必比登推介為主題的輔導分享會，由在地旅遊達人主持並搭配兩間上榜餐廳業者進行分享。歸仁場請到文字攝影皆出色的在地達人阿春爸主持，介紹了歸仁、麻豆、善化、玉井、安平等各區的巷仔內必吃美食，請來 2021年台中米其林必比登推介名單之「鮮魚鱻」與「新月梧桐」兩家業者南下分享，鮮魚鱻的陳老闆打趣說他在台中賣台南小吃、娶台南老婆，台南可說惠他良多；新月梧桐的蔡執行長也分享上榜經驗來與在地業者進行交流。

▲歸仁場共吸引超過 40 位在地業者參與取經（圖／台南市觀光旅遊局提供）

▲歸仁場由阿春爸（右3）主持，並分享許多他的愛店資訊（圖／台南市觀光旅遊局提供）

我參加的是美食部落客莊強尼主持的新營場次，他分享了口袋裡包括新營、白河、東山、柳營、鹽水、官田、麻豆、善化等各區在地推薦美食，從意麵、鴨肉羹到虱目魚，我在台下是邊吞口水邊筆記。說實在，要不是去年與旅遊作家溫士凱一塊走訪玉井、左鎮、新化，他用筆、我透過鏡頭合出了「遇見．西拉雅：繽紛藝境．臺南再發現」旅遊書，否則我還真沒機會走出台南市區，品嘗到很多讓我大感驚艷的街頭美食。

▲深耕台南的美食部落客莊強尼，推薦許多他口袋裡的在地美食

▲台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧，率領團隊舉辦系列輔導活動

▲郭文章總經理分享沁園春的歷史故事

這場特別南下分享的兩家必比登推薦業者，是台北「雄記蔥抓餅」與台中「沁園春」，ㄧ家是很受學生歡迎的銅板價街邊小吃，ㄧ家是飄香超過七十年的經典江浙餐館，屬性不同，但分享內容都很有料！雄記的孫大姐鼓勵在場業者，永遠不要看輕自己，只要做得好就不怕不會受到肯定，唯有真材實料也才能永續經營。沁園春總經理郭文章的分享也真誠而不藏私，同樣表示負責評鑑的神秘客來訪無從得知，只能平常心以待，而這制度也是我覺得米其林評鑑值得信賴的重要原因之一。此外，獲得推薦之後的改變也是我覺得台下業者很值得參考的寶貴經驗，郭總經理表示獲得推薦後因有米其林光環加持，自然可得到更多關注，尤其疫情期間的生意恢復得很快，也透露隨之而來的挑戰是除了要收服新客人的胃，同時還要想辦法守住老客人的心。此外我覺得很棒的一點是，他們透過外力來促使自己變得更好，例如開始經營臉書粉專與 Google、引進 POS 訂位系統以及要求同仁們要更精進服務品質，藉由肯定轉化成一股讓自己跨出去的動能。

▲孫大姐不藏私分享她的經營心法

▲郭文章總經理分享獲得必比登推薦後所帶來的轉變

就像奧運的舉辦城市都會於賽前透過軟硬體讓自己再升級，我很欣喜看到因為米其林評鑑，台南市政府成功抓住時機點，順勢帶領在地業者不分品牌規模大小，共同來精進營運基本功，強健體質、一塊把餅做好做大，就像雄記蔥抓餅的孫大姐所說，只要自己做得好就一定會被看見！雖然米其林評鑑尚未公布，但相信對台南餐廳業者來說，已提前得到很多收穫！

▲地方業者踴躍參加，是對主管機關繼續舉辦類似活動的最好鼓勵

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐