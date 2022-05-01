奧斯塔羅12星座一周運勢0502-0508　天蠍無力感加重、摩羯成功機會大

20220502-0508奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！自我認同度提高，在面對手邊工作時將有良好開始，思考能力及思緒也清晰許多，而如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機。

TOP2：射手座愛情運最旺！開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，在下周願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子，讓你多賺點錢。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：對自我的不信任及環境的沒安全感存在著，這樣的狀況也影響到了與同事之間的相處，有爭執的暗示，因此要多加注意情緒上的波動。

2.牡羊座愛情運需要留意：雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

3.雙魚座金錢運需要留意：小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

牡羊座



整體運勢★★

下周牡羊朋友的信心度與堅持度下降，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒在面對事情時的堅持度要再高一點，會比較好。



愛情運勢★★★

雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

事業運勢★★★

自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現，需要多加注意。

金錢運勢★★

正偏財運不佳，有破財的可能性，不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力開始不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映在外在情緒與行動，讓你備感無力。

愛情運勢★★★

長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都感到無力，會是個需要調整步伐的一周，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進，但也別忘了多著想一下另一半的情緒與感受。

事業運勢★★★

對於目前的學事業，感覺不再像以往的熱情，在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有異動的想法出現。

金錢運勢★★

正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

雙子座



整體運勢★★★

雙子朋友對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，將成功的機會越推越遠，另外情緒起伏較大，有不小失控的可能性存在，奧斯提醒要多注意情緒上的控管。



愛情運勢★★★

雙方下周在感情上出現了點困難，也因此互動及溝通都減少，某種程度來說是因為自我信心的消退，而開始懷疑起了對方，奧斯提醒要多注意這方面的狀況。

事業運勢★★

學事業方面的掌握度降低，讓自己稍稍面臨了困境，甚至因此產生忌妒別人或排斥別人的狀況及想法，奧斯提醒下周要多敞開自己，接受外援比較好。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，下周對於物質慾望的提升，會讓自己多花了點錢，要多注意。

巨蟹座



整體運勢★★★★

巨蟹朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，心智相對成熟許多，整體來說會是還不錯的一周。

愛情運勢★★★★★

雙方在愛情中的態度良好，也懂得為了增進彼此情感而做部分的調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅。

事業運勢★★★★★

學事業方面，自我認同度提高，在面對手邊工作時將有良好開始，思考能力及思緒也清晰許多，而如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，但奧斯提醒你下周善用理性思考能力，將有機會為你帶來可觀錢財。

獅子座

整體運勢★★★

獅子朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想開始顯得黯淡，行動力也隨之下降，另外要注意下周物質欲望比重較大，會過度追求物質層面。



愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃以後，導致忽略了現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠，著墨現況會比未來還要好。

事業運勢★★

學事業方面，則顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂的狀況產生，奧斯建議下周可別把自己繃得太緊繃了，以免逼出了壓力。

金錢運勢★★

財運較不慎理想，要避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著，要多注意。

處女座



整體運勢★★

處女朋友則顯得自找麻煩，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己顯得焦躁憂慮，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。

愛情運勢★★

安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為你的另一半也因為如此顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題。

事業運勢★★

學事業方面，對自我的不信任及環境的沒安全感存在著，這樣的狀況也影響到了與同事之間的相處，有爭執的暗示，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，避免一時的衝動而花錢。

天秤座



整體運勢★★★★

天秤朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周值得好好把握，另外因思緒清晰，所以面對問題時都能妥善解決不拖拉，會是個解決能力良好的一周。



愛情運勢★★★

對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★★★

學事業方面，則顯得有點不切實際，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子，讓你多賺點錢。

天蠍座



整體運勢★★

天蠍朋友顯得憂心落寞，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理。



愛情運勢★★

過往的感情回憶浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，奧斯建議要懂得學習放下過去。

事業運勢★★★

學事業方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致無力感加重，轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，有破財的可能性，要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友過往的回憶或者想法重新浮現在目前的生活當中，讓自己在面對事情或處理事情時，又受到過去想法的影響，導致自己感到些許的無力。

愛情運勢★★★★

開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，在下周願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

事業運勢★★★

學事業方面，過往異動或漂浮不定的想法也都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力都有望提升許多。

金錢運勢★★★

金錢運勢平淡，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來，奧斯建議守成就好。

摩羯座



整體運勢★★★★★

摩羯朋友顯得自在且無拘無束，過往束縛著你的事情都在下周晴朗許多，手邊的事情也不易受到任何的阻礙，對於自己的目標也更加的明確。



愛情運勢★★★★★

雙方的情感在下周顯得毫無拘束，在這段情感中雙方都感覺到頗大的空間，也因為如此彼此對於情感的付出，是完全且用心的。



事業運勢★★★★

學事業方面，許多的目標或規劃都在下周得到了驗證，也代表目前的計畫是正確的，而如果是業務性質的朋友，下周如有出差談合作的機會，成功機會也大，要好好把握。

金錢運勢★★★★

偏財運優於正財運，或許可以小小試個手氣，有望進點小財。

水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶朋友則顯得積極許多，在面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，部分是來自對於現況的不滿足，所以逼策自己不斷的找機會去突破。



愛情運勢★★★

感情方面則不盡理想，要多注意另一半的行蹤，或許有那麼點不誠實的狀況存在，雖不致分手但卻有爭執的徵兆。



事業運勢★★

學事業方面雖積極許多，但卻有為達成功選擇不擇手段的方式進行，奧斯提醒下周做事要腳踏實地一點會比較好。



金錢運勢★★

正偏財運不慎理想，如果有想買樂透或刮刮卡的朋友，那就要有做公益的心理準備，另外有親朋好友合資投資或金錢往來，要多注意金錢流向。

雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友對於成功的渴望增強，下周行動力高且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓你安心許多。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出，對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周周末可以安排個簡單小旅行。

事業運勢★★★★

學事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯建議在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★

小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

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