3特徵表示你可能患上「都市急躁症」　習慣「倍速追劇」的人要小心

編輯／JJ 圖／翻攝自TVN

現代人生活忙碌，每天早晨睜開眼睛就有著長串行程準備完成，導致講求快速變成許多人的日常，日本節目《新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター》便邀請到醫師解說，長期處在這種「講求效率」的生活模式中，可能會演變為「都市急躁症」，嚴重甚至會引發焦慮、導致頭痛，假如你有以下類似的特徵，可能正代表你也換上了「都市急躁症」。

＃倍速追劇

無論是看劇、看YouTube，有一派人習慣用倍速觀看來解省時間，現代人常覺得節奏快速的作品才夠吸引人，但有時候放鬆看劇並不需要這麼繃緊神經，慢慢地接收資訊才能真正紓壓，達到消遣的目的，且長篇鋪陳的作品也有它的意義存在，若是為此影響對內容的理解，其實也得不償失。

＃跳過前奏聽歌，只挑喜歡的段落聽

一項調查中發現，80年代的音樂平均有20秒前奏，近代流行歌則平均只有5秒前奏左右。有些人聽歌因為等不及進入重點旋律，總會把前奏Pass掉，只要前奏稍微長一些的歌，就會覺得有點不耐煩，有時更只挑選喜歡段落，不斷重複聽最高潮橋段。

＃不趕時間也習慣超車

雖說每個人的性格不同，但也可能隨著生活環境與情緒養成急躁的開車習慣，有些人即使沒有趕時間，同時也沒有感到疲憊、不需要靠變化車道提神，也經常在路上超車，且很容易感到不耐煩，即便前方是紅燈，也想著能快一點是一點。

當然，都市急躁症並不是一種真實存在的病症，而是一種現代社會常有的現象，上述的特徵只是類似行為的舉例，節目中醫師教授指出，急躁性情之所以可能影響健康，在於交感神經長期過分活躍，使人處於高壓狀態，就可能造成頭痛、頭暈、食慾不振或呼吸問題等病症。若你也屬於都市急躁症的類型，現在你也許就能意識到自己的焦慮行為，只要時常提醒自己放慢腳步即可。