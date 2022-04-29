乾隆皇的印章10分鐘飆出5.7億天價　刷新亞洲拍賣寶璽最貴紀錄

▲香港蘇富比今以約576,113,000元高價，拍出乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港蘇富比（Sotheby’s）今早於「藝萃流芳—吳權博士藏珍」專場，歷經10分鐘的激烈競投後，由亞洲收藏家以153,334,000港元（約台幣576,113,000元）標得清乾隆御寶太獅少獅鈕壽山石璽，超越去年另一枚乾隆帝御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽的天價紀錄，成為亞洲拍賣紀錄中最高價的寶璽。

▲乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽，經長達10分鐘的激烈競投後，由亞洲收藏家標下。

此刷新亞洲史上最高價寶璽紀錄的乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽，為知名收藏家吳權博士生前的珍藏，根據專家研究，應為康熙雍正帝朝間的藝匠製作，上方雕瑞獸，印面有六字「乾隆御覽之寶」，乾隆即位後承繼此石璽，用於北宋重寶鉅作王希孟《千里江山圖》卷、范寬《谿山行旅圖》軸與郭熙《早春圖》軸等古畫之上。

▲乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽的印面六字「乾隆御覽之寶」。

1799年乾隆帝駕崩後，此印藏於皇家，但清末動盪，此寶璽輾轉流落歐洲，於1965年竟在倫敦蘇富比重現，被致力中國考古學與藝術研究的吳權博士標回納入收藏，直至今日才在香港蘇富比再度上拍，並刷新寳璽亞洲拍賣紀錄。

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