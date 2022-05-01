毛小孩專屬！快閃選物店南西誠品登場　月換一主題每次有新貨

▲SHOPLINE Select 選物所實體概念店近期在誠品南西快閃，推出毛孩超市當首波主打。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情延燒許多民眾減少出門，有網購平台反其道而行，在實體通路打造選物所快閃店，為期3個月每月都有新主題，5月以「毛孩超市」為概念登場，集結寵食、配件與日常用品，還規劃打卡點，讓消費者跟自家毛孩開心拍美照，期間總收益還會捐2%給動物保護協會，6、7月還有新主題上線，每次去都能嚐鮮。

開店平台 SHOPLINE 首度打造「SHOPLINE Select 選物所」實體概念店，3個月期間規劃30間電商品牌依序進駐，即起至7／31於誠品生活南西登場。首波主打「毛孩超市」，網羅超過200項寵物商品，並與人氣插畫 IP「柯基犬椪椪與好朋友」聯名合作，推出超萌吸睛打卡點與聯名授權商品，藉由每檔期更換不同視覺場景，打造沈浸式主題選物所。

毛孩超市即起至5／26登場，集結8個寵物品牌，包括CoConilla不麻煩鮮作寵食、PEHOM、PetWoof陪我寵物、伴拌日嚐、汪事如意等，以及聯名插畫 IP，共計囊括超過200項零食、衣著、玩樂、保健、清潔等暢銷寵物商品，而毛孩超市活動期間總收益的2%，預計捐款給「社團法人中華民國保護動物協會」。

第二波主題「潮時尚伸展台」則於5／27至6／30登場，以「裝扮自我」為主軸，販售商品包含襪款、飾品、眼鏡、服裝等潮流單品，並與插畫家 H.H 先生合作，打造黑白灰簡約設計的潮流試衣間；第三波以「城市野餐」、「風格露營」為主題，從7／1至 7／31期間，網羅野餐墊、氣氛燈串、藍牙喇叭、零食等露營野餐用品，並推出風格野餐懶人包、城市露營懶人包組合，讓戶外新手也能輕鬆備齊，此檔期也將與中華民國腦性麻痺協會合作，販售協會手工製文青生活商品，更邀請協會腦麻人士擔任選物所「實習店員」，提供腦麻人士與外界互動的平台。

而成立30年的時尚品牌TAST全新店面，於3月底於遠百信義A13正式開幕，與Group.G 谷汩文化、YEN Design 三頁文設計，以及ChArchiLab查設計合作，將品牌重新塑形，將「以時尚形塑生活 以生活堆疊文化」為全新訴求。

店內挑選英國時裝品牌 JW ANDERSON、哥本哈根GANNI、清新優雅浪漫南法JACQUEMUS、韓系簡約英式反叛的REJINA PYO、米蘭設計師雙人組THE ATTICO、高階運動生活SPORTY & RICH、日本包袋LASTFRAME與台灣設計師飾品品牌HANSHSU等，包含從頭到腳的每個單品，在TAST中都能找到。

場域主要設計以黑、灰、白色階，並將「購物時所發現的驚喜」概念加入設計思維，所陳列的商品無法一眼看盡，呈現品味是從生活中累積後的展現的意象。在陳列架之間的穿堂，則帶領消費者走進另一個宛如時尚人士夢幻的衣帽間長廊，往空間深處前進，陳設香氛等居家選品及配件的寬敞空間就出現在眼前。