邱勝翊搶先打卡「台中最新景點」　整片粉色塗鴉牆Ｑ爆必拍！

記者王則絲／台中報導

男星邱勝翊（王子）今（29日）獲邀來到台中審計368新創聚落「最新景點」搶先拍一波，一睹法國精品「LONGCHAMP & ANDRÉ」藝術聯名系列於此開設的快閃店，以及精心打造的整片粉色塗鴉牆、超Ｑ造景擺設和互動機台，怎麼拍都時髦，儼然成為必拍打卡點。

▲邱勝翊搶先逛「LONGCHAMP & ANDRÉ」藝術聯名系列於台中審計368新創聚落裡開設的快閃店。（圖／品牌提供）



邱勝翊憑藉《全明星運動會》中身為紅隊隊長的亮眼表現大大圈粉，今身著LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列白色T-Shirt搭配Mr. A皮革旅行袋的俐落造型亮相，走在台中審計368新創聚落裡，彷彿來到充滿藝術塗鴉的法國街頭，讓他感覺自己像是「法式型男」！

▲「LONGCHAMP & ANDRÉ」快閃店成為台中新打卡景點，每個角落都好拍，還有超Ｑ互動裝置。（圖／品牌提供）



LONGCHAMP此次特別選在台中審計368新創聚落打造聯名快閃店，灌注藝術家André Saraiva熱愛的繽紛色彩，將整個區域染上了亮眼粉色與可愛塗鴉，每個角落都超好拍，期間限定4月29日～5月15日。

▲邱勝翊最喜歡「LONGCHAMP & ANDRÉ」中的「LOVE」系列。（圖／品牌提供）



LONGCHAMP今年邀請塗鴉藝術家André Saraiva合作，利用他筆下知名角色「Mr.A」，改造熱賣的Le Pliage包款，並依據尺寸印上共4種不同的表情塗鴉。其中邱勝翊最喜歡的是「LOVE」系列的天空藍色款式，逗趣表情上以法文「愛」的字母填滿嘴巴，讓他覺得像牙齒一樣很可愛。

▲邱勝翊表示：「很少有表情符號能惹怒我。」（圖／記者王則絲攝）



看著藝術家André Saraiv的塗鴉人物，邱勝翊也坦誠：「我之前嘗試過塗鴉，但是發現沒什麼天份。」認為塗鴉沒有想像中隨性，這些塗鴉大師都是相當令人敬佩的。而提及本次聯名的代表元素「表情符號」，邱勝翊透露自己私下最常用的表情符號是「大笑」，同時也展現高EQ，表示並沒有特別感到反感的表情符號：「應該很少有表情符號能惹怒我。」

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