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懂穿先贏一半！小資女超實用「襯衫一周穿搭術」　基本款就很時髦

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

除了 T-shirt，襯衫是個讓人安心的存在，混搭不同單品就能呈現全然不同的風格，正式、休閒場合都能完美配合，就算衣櫃已經有一百件，入手第一百零一件也毫不心痛，不怕自己後悔或是沒場合能穿，尤其是職場穿襯衫絕對零失誤，這樣的討喜單品，當然要學會各式搭配法，當制服穿也相當可以！Dappei 今回整理襯衫重複穿搭一週間，每天都被同事問是不是又買新衣！

MON.

心不甘情不願開工的週一，雖然有很多大小待辦要處理，但是還是可以穿上 oversize 襯衫讓自己舒適一點，加上 oversize 襯衫也能創造氣勢，跟客戶會議就不會被看沒有，但同時寬鬆版型最怕感覺邋遢，因此下身就要搭配硬挺一點的單品，像是丹寧褲或西裝褲都很合適。因為牛仔褲是休閒單品，所以可以選擇跟鞋、靴子來增添正式感，選擇尖頭能讓腿部視覺延伸顯高；若是覺得搭配西裝褲紮進去會太正經，可以像型人自然放出，並且讓上下都敞開1～2顆鈕扣，就能率性一些，再搭配份量感的飾品讓氣場更強大。

▲（圖／1 2

TUES.

必須上緊發條的週二，就穿得較為合身讓自己提起精神，合身一些的襯衫放出來會顯得太貼合下身，除了會顯現身形煩惱，也會積在一起而不自然又破壞比例，因此可以紮進褲內顯出腰身，進而優化比例。不想讓襯衫穿搭太呆板，可以選擇特殊領等等富有設計的襯衫，或是搭配領巾畫龍點睛，這樣一來，即便簡約搭配也彷彿精心打扮過，整體風格也會大為提升加分。

▲（圖／1 2

WED.

熬到小週末週三，終於要跟兩天不見如隔三秋的另一半見面，搭配裙子讓襯衫穿搭加點甜度，微微寬鬆的男友襯衫不管搭配百褶裙、直筒裙還是傘裙都能讓整體變成廓形盡顯可愛，如果怕太正式可以從顏色下手，選擇低飽和色系的襯衫，就可以成為淡鹽小清新。

▲（圖／1 2

THUR.

想了三天穿搭快要江郎才盡的時候，就用黑白配解決吧。在這樣乍暖還寒的春天，就在萬用白襯衫外面疊穿背心，有層次有能有恰到好處的保暖，記得襯衫不要太寬大，不然擠在背心裡會顯得很臃腫。搭上挺一些的西裝短褲或短裙以及半筒靴，下身長度可以選擇大腿上面一些就不會過於休閒，露出部分肌膚讓黑白穿搭輕盈一點，也很適合春天的天氣，記得鞋筒的高度不要落在腿部最粗的位置，不然會容易顯壯。

▲（圖／pinterest

FRI.

快樂的週五夜晚肯定要出去玩起來，誰還要想穿搭？「一件式洋裝 x 襯衫」就是能秒速出門的懶人穿搭，更棒的是，你的鞋櫃不可能有哪一雙無法搭配這個組合！管你要踩上慵懶穆勒鞋、輕便帆布鞋、可愛娃娃鞋 …… 各種場合都適合出入。

▲（圖／2

SAT.

出遊日就該穿得青春洋溢，耐操的單寧短褲搭配短版 T 小露性感，把襯衫作為外套率性又防曬，選擇亮麗顏色拍照時不站 C 位也是能成為焦點。如果對於自己下身不自信的話，可以選擇高腰五分直筒短褲，讓高腰把小腹安全藏好，直筒修飾梨型身材，五分長度修飾蜜大腿，是所有身形的蜜糖單品！

▲（圖／pinterest，下同）

SUN.

週日需要進行休生養息的靜態活動，穿梭在城市之間就當個 CITY BOY 吧，簡約卡其直筒褲與襯衫就是日系文青組合，踩上休閒帆布鞋跟帆布包讓文青氛圍更加倍，配上帽子完整造型，型人也選擇與帆布鞋同為綠色的老帽互相呼應，舒適的穿搭讓 ME TIME 更愉悅。

Dappei 結語：

不管男女，只要穿上襯衫帥度就先 +20，長袖、短袖、合身、緊身、各種顏色通通拿下，連穿一個禮拜也不膩，明天開始馬上挑戰！

文字編輯：Sofie

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 襯衫, 穿搭, 小資女

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