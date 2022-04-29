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直播／Jisoo、秀智大推首爾「充滿正能量」　DIOR要在梨花大學辦秀

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▲DIOR在首爾梨花女子大學舉辦2022秋季女裝秀，4月30日晚上7點看直播。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

在世界各地辦秀，已經成為很多精品品牌的習慣，不同的城市、不同的建築，總有不同的火花。DIOR的2022年秋季女裝秀，選在首爾梨花女子大學，Jisoo、秀智、金妍兒都為大秀拍了影片，大推這座屬於她們的城市，Jisoo認為首爾療癒又充滿正能量，秀智表示，首爾充滿創意，每天都被啟發。

▲DIOR 2022秋季大秀首爾。（圖／品牌提供）

▲Jisoo為DIOR在首爾舉辦的2022秋季女裝秀宣傳。（圖／品牌提供，以下同）

首爾梨花女子大學創立於1886年，是韓國最早的女子大學，校內不少很有味道的歐式古建築，校外的梨大商圈更是旅遊時必逛之地。在100多年前就成立女子學校，可見對於女性權力有一定的願景，與DIOR在創意總監Maria Grazia Chiuri接掌後的價值觀相似，在這樣的機緣下合作，很有意義。

▲DIOR 2022秋季大秀首爾。（圖／品牌提供）

▲梨花女子大學的建築很有特色。

▲DIOR 2022秋季大秀首爾。（圖／品牌提供）

▲Jisoo穿2022早秋鏤空洋裝，展現窈窕女人味。

DIOR 2022秋季女裝秀在台灣時間4月30日晚上7點登場，既然大秀選在韓國首爾，身為品牌大使的Jisoo，自然要好好介紹一下生活的城市，頂著波浪長髮、穿著2022早秋黑色鏤空洋裝，她說：「首爾對我而言就像家，熟悉的氛圍和景色，讓我無比放鬆。我推薦去探訪位於高樓大廈間，靜謐安詳的古老宮殿，在宮殿內漫步，找個安靜的地方閱讀，讓我感到平靜與正能量。」

▲DIOR 2022秋季大秀首爾。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋季大秀首爾。（圖／品牌提供）

▲秀智穿著格紋毛衣與短裙，很有學生味。

和品牌友好的秀智，身上的格紋毛衣與短裙同樣來自2022早秋系列，她說：「我在首爾發現，自己一天比一天進步，從時裝到電影，到處是才華洋溢的人們，每到夜晚，當我看著這個美麗的城市，覺得很舒適而且創意湧現。」韓國花式滑冰選手金妍兒退役後，參與不少時尚活動，也為DIOR秀站台。

4月30日晚上7點，打開文章上方影片，就能看到2022秋季大秀直播，在第一時間知道DIOR與梨花女子大學，攜手創造了什麼樣的美麗景象。

▲DIOR 2022秋季大秀首爾。（圖／品牌提供）

▲前花式滑冰選手金妍兒走訪首爾奧林匹克競技場。

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關鍵字：

直播, DIOR, Maria Grazia Chiuri, Jisoo, 秀智

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