敏感肌有很多種？皮膚科醫師教「3類敏感肌」判斷和正確保養法

▲敏感肌有好幾種，要針對類型調整保養才能幫助改善。（圖／翻攝IG @yubi_190、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導

因錯誤保養或不當生活作息、壓力大等因素，越來越多人有肌膚敏感的問題，甚至變成敏感肌，但你知道敏感肌也有分類型嗎？就連保養重點也不同！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享敏感肌的3種分類、判斷法和個別適合的護理辦法，肌膚容易敏感的人快來學。

首先，敏感肌可以分為3個類型，包含炎症型、屏障受損型、高反應度型。針對如何判斷自己屬於哪一種，李醫師舉常見的例子來說，如果一戴口罩就容易長閉口粉刺，很有可能是炎症型；皮膚容易乾燥，角質層薄且脆弱，是屏障受損型；如果簡單洗個臉就泛紅，很可能是高反應度型。

＃炎症型



李醫師提醒，如果發炎嚴重的話，一定要及時就醫，而日常中好好管理像是角質、皮脂、毛囊蟲等會誘發發炎的因素，也能幫助改善。

在保養方面要避免使用過油、會影響皮膚散熱的產品，同時還需要仔細清潔。很多人誤以為敏感肌只能用清水洗臉，但李醫師不建議這樣，像有炎症但屏障健康的情況下，適當的管理皮脂角質，反而利於緩解，建議可用一些溫和的泥膜或低濃度的複合酸類。

另外，適當的冷敷，比如用冰輪＋修護面膜或敷冷毛巾、生理鹽水濕敷等，還有調整生活作息，包含吃低GI食物，盡量保持10點入睡等也很有必要。

＃屏障受損型



屏障受損一般是因為保護皮膚的皮脂膜缺失了，在家好好護理就能恢復。關鍵是讓皮膚保持在弱酸性的健康狀態，避開去角質產品或含去角質成份的產品，選擇胺基酸潔面產品，並多用含有神經醯胺等脂質成分的護膚品進行修復。

＃高反應度型



如果是高反應度型，就有必要進行藥物治療了。這種類型在家能做的就是減少護膚品、化妝品的使用，日常只用乳液，皮膚緊繃的話可以再疊塗，若是大乾皮還是感到緊繃的話，再薄塗面霜緩解。

但李醫師最後也提醒，不管是以上哪種類型的敏感肌，在保養上共同的要點都是溫和清潔，加強保濕（注意薄塗，輕輕推開，而不是厚敷、拍打吸收），並避開酒精、香精、色素等刺激成分。如果產品不適合，一定立刻停用，不要以寄希望於耐受，而敏感的症狀或許會混合出現，判斷類型並正確地集中管理，效果會更好。

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