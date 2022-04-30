fb ig video ETtoday search mobile

敏感肌有很多種？皮膚科醫師教「3類敏感肌」判斷和正確保養法

>

▲▼ 皮膚科醫師教防眼紋眼周保養4關鍵。（圖／攝）

▲敏感肌有好幾種，要針對類型調整保養才能幫助改善。（圖／翻攝IG @yubi_190、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　

因錯誤保養或不當生活作息、壓力大等因素，越來越多人有肌膚敏感的問題，甚至變成敏感肌，但你知道敏感肌也有分類型嗎？就連保養重點也不同！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享敏感肌的3種分類、判斷法和個別適合的護理辦法，肌膚容易敏感的人快來學。

首先，敏感肌可以分為3個類型，包含炎症型、屏障受損型、高反應度型。針對如何判斷自己屬於哪一種，李醫師舉常見的例子來說，如果一戴口罩就容易長閉口粉刺，很有可能是炎症型；皮膚容易乾燥，角質層薄且脆弱，是屏障受損型；如果簡單洗個臉就泛紅，很可能是高反應度型。

＃炎症型

李醫師提醒，如果發炎嚴重的話，一定要及時就醫，而日常中好好管理像是角質、皮脂、毛囊蟲等會誘發發炎的因素，也能幫助改善。

在保養方面要避免使用過油、會影響皮膚散熱的產品，同時還需要仔細清潔。很多人誤以為敏感肌只能用清水洗臉，但李醫師不建議這樣，像有炎症但屏障健康的情況下，適當的管理皮脂角質，反而利於緩解，建議可用一些溫和的泥膜或低濃度的複合酸類。

另外，適當的冷敷，比如用冰輪＋修護面膜或敷冷毛巾、生理鹽水濕敷等，還有調整生活作息，包含吃低GI食物，盡量保持10點入睡等也很有必要。

＃屏障受損型

屏障受損一般是因為保護皮膚的皮脂膜缺失了，在家好好護理就能恢復。關鍵是讓皮膚保持在弱酸性的健康狀態，避開去角質產品或含去角質成份的產品，選擇胺基酸潔面產品，並多用含有神經醯胺等脂質成分的護膚品進行修復。

＃高反應度型

如果是高反應度型，就有必要進行藥物治療了。這種類型在家能做的就是減少護膚品、化妝品的使用，日常只用乳液，皮膚緊繃的話可以再疊塗，若是大乾皮還是感到緊繃的話，再薄塗面霜緩解。

但李醫師最後也提醒，不管是以上哪種類型的敏感肌，在保養上共同的要點都是溫和清潔，加強保濕（注意薄塗，輕輕推開，而不是厚敷、拍打吸收），並避開酒精、香精、色素等刺激成分。如果產品不適合，一定立刻停用，不要以寄希望於耐受，而敏感的症狀或許會混合出現，判斷類型並正確地集中管理，效果會更好。

►生理鹽水也能護膚？皮膚科醫師教5招妙用　可變舒緩面膜、除口臭

►皮膚科醫師教「正確擠痘法」不留痘印！　擠的方向很重要

►夏天狂出油？皮膚科醫師教「正確控油」5做法　愛喝奶茶要小心 

關鍵字：

保養, 護膚, 敏感肌, 敏感, 類型, 判斷, 屏障受損, 敏感肌, 護理, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

朴敏英露背洋裝秀唯美「背溝」！　取代IU位置成新任帶貨女神

朴敏英露背洋裝秀唯美「背溝」！　取代IU位置成新任帶貨女神

太妍只穿「一條絲巾」骨感身材全現形　「紙片腰」引擔憂：多吃點

太妍只穿「一條絲巾」骨感身材全現形　「紙片腰」引擔憂：多吃點

39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光

39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光

網跪求出道！小S二女兒 Lily 逆天長腿+A4腰，氣到媽媽想飛踢 晚上不吃澱粉比較容易瘦？醫師揭「減肥觀念」5大迷思，和肉肉說再見 「死侍老婆」踩場超模生日趴！　超火辣迷你裙搶走壽星風采 營養師曝「幫孩童增強抵抗力」8秘訣！　4大NG飲食要避免 乾隆皇的印章10分鐘飆出5.7億天價　刷新亞洲拍賣寶璽最貴紀錄 孫藝真更多「婚紗照」釋出！　復古網紗帽＋一抹甜笑簡直電翻 IKEA超欠收購物小禮又來了　立體鯊鯊悠遊卡、小熊酒精瓶豪可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面