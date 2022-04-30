寶格麗蛇包馬賽克圖案上身　配木質提把顯好質感

▲超模Vittoria Ceretti背BVLGARI X CASABLANCA Serpenti Forever馬賽克圖騰小牛皮直式肩背包47,300元，旁為小牛皮手提包91,100元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌尋求創新設計，與其他品牌或跨領域合作，總能激盪出新火花。近日法國品牌LONGCHAMP主打與法國塗鴉藝術家André Saraiva聯名系列，展現活潑俏皮風格；寶格麗（BVLGARI）則與法國時尚品牌Casablanca攜手推出第二波聯名包，以Mosaic馬賽克為主題，在3款包上呈現具立體觸感的馬賽克圖案。

▲BVLGARI X CASABLANCA Serpenti Forever馬賽克圖騰小牛皮手提包，91,100元。



從寶格麗發源地羅馬的莊園、建築物上的馬賽克圖騰獲得靈感，融入植物、人像與精緻滾邊圖案，同時賦予明亮色調，讓BVLGARI X CASABLANCA聯名包洋溢青春氣息，款式包括經典包型輪廓的Serpenti Forever包，以及大容量附皮革背帶的托特包，兩者均配備木質提把彰顯好質感，另有一款小巧直向的Serpenti斜背包，適合休閒時光搭配。

▲BVLGARI X CASABLANCA馬賽克圖騰牛皮大型托特包，94,700元。

LONGCHAMP則與塗鴉藝術家André Saraiva合作，讓他筆下知名的圓圈叉叉眼角色「Mr.A」和女伴「Mrs. A」，躍上LONGCHAMP經典的André Le Pliage手提包、購物包與小牛皮旅行袋上，包身亮眼的色彩搭配俏皮的黑色塗鴉線條，傳遞幽默、快樂的訊息。

▲LONGCHAMP與法國塗鴉藝術家André Saraiva合作推出聯名包。（圖／LONGCHAMP提供）



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