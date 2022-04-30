「饒舌天后」卡蒂B炫富無極限　7個月大兒子戴54萬珠寶一臉睏

▲卡蒂B（左起）、兒子、老公Offset、女兒Kulture與妹妹Hennessy Carolina都戴梵克雅寶Alhambra系列珠寶。（圖／翻攝iamcardib IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）作風高調，不僅曾亮出驚人的愛馬仕（Hermes）柏金包收藏、曬各大名牌與大把鈔票，也讓幼小的子女使用奢華精品。她今於IG分享去法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）血拚的滿桌戰利品，她與老公Offset、妹妹Hennessy Carolina、3歲長女Kulture、7個月大的兒子都戴上梵克雅寶招牌的Alhambra系列珠寶，炫富無極限。

▲卡蒂B的7個月大兒子戴著梵克雅寶鑲嵌藍瑪瑙的Vintage Alhambra長項鍊揉眼睛，20枚四葉幸運圖騰款545,000元。（圖／翻攝iamcardib IG）

梵克雅寶1968年面世的Alhambra珠寶，呈現代表性運的四葉草圖案，並配以黃K金圓珠飾邊，是品牌最具辨識度的經典作之一。卡蒂B也熱愛此設計，且豪邁「包色」，她的手腕上戴著虎眼石、綠松石等多款手鍊，僅7個月大的兒子則戴著要價545,000元的Vintage Alhambra藍瑪瑙長項鍊，揉著眼睛一臉睏。

▲卡蒂B的3歲長女Kulture戴梵克雅寶Vintage Alhambra10枚墜飾珍珠母貝項鍊，238,000元。（圖／翻攝iamcardib IG）

卡蒂B不是第一次讓兒女戴上華麗珠寶，女兒2歲生日送她柏金包、3歲生日送130萬元的卡地亞（Cartier）鑽石手環。今日則是一家人都戴上梵克雅寶珠寶，還加碼開箱剛購入的百萬級AP（Audemars Piguet，愛彼錶）Royal Oak皇家橡樹金錶，可見她買高價精品毫不手軟。

▲卡蒂B到梵克雅寶專賣店血拚，po出滿桌的包裝盒。（圖／翻攝iamcardib IG）





▲卡蒂B同時開箱剛到手的百萬級AP皇家橡樹金錶。（圖／翻攝iamcardib IG）

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