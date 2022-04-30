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大耳狗戴銀飾超萌　戴金色冠冕慶20歲

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▲▼三麗鷗首飾 。（圖／公關照）

▲STORY故事銀飾推出大耳狗皇冠Cinna雲朵純銀項鍊，2,580元。（圖／STORY故事銀飾提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本三麗鷗可愛角色風靡全世界，延伸的周邊商品豐富引粉絲收藏，特別是首飾能每日佩戴，裝飾與實用性兼具而大受歡迎，鎮金店Just Gold即採用黃金創作Hello Kitty金飾，具保值效果；台灣飾品品牌STORY故事銀飾則以親民版銀飾吸睛，為今年歡慶20歲生日的大耳狗Cinnamoroll創作4款卡哇伊作品。

▲▼三麗鷗首飾 。（圖／公關照）

▲STORY故事銀飾大耳狗20周年系列皇冠喜拿雲朵純銀戒指，2,580元起。

▲▼三麗鷗首飾 。（圖／公關照）

▲STORY故事銀飾不對稱的大耳狗耳環，2,280元。

STORY故事銀飾以3D立體化設計展現三麗鷗大耳狗的圓潤身形，並運用雙色電鍍技術，讓大耳狗銀飾戴上立體冠冕，配上蓬蓬的雲朵線條、金色星星，模樣超萌，共有項鍊、手環、不對稱耳環與戒指4款，不到3,000元便能入手。

▲▼三麗鷗首飾 。（圖／公關照）

▲STORY故事銀飾大耳狗20周年系列皇冠喜拿雲朵純銀手環，2,980元起。

而顛覆大眾對金飾想像的Just Gold也聯手三麗鷗，為旗下Hello Kitty、Melody、Little Twin Stars等耳熟能詳的角色，創作純金首飾，細節處點綴彩釉或珍珠母貝增添色彩，有趣的是不限具象呈現，Just Gold還以純金勾勒出Kitty頭像輪廓再點綴立體櫻花，風格甜美。

▲▼三麗鷗首飾 。（圖／公關照）▲▼三麗鷗首飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold經典復刻Kitty單耳耳環（左），櫻花綻放Kitty戒指。（圖／Just Gold提供，以下同）

▲▼三麗鷗首飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold Little Twin Stars櫻花御守純金吊墜。

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關鍵字：

三麗鷗, 大耳狗, Hello Kitty, STORY故事銀飾, Just Gold, 鎮金店

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