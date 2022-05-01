IKEA抹茶霜淇淋5月開賣啦！　加碼「地瓜球」55元甜食吃爽爽

▲IKEA首度開賣抹茶霜淇淋與地瓜QQ球。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

霜淇淋賣很狂的家具店IKEA，針對即將邁入夏天的5月，也跟芋頭說掰掰，即起推出很夏天的抹茶霜淇淋口味，首度開賣的抹茶口味號稱有濃郁茶香，單支售價20元銅板價超輕鬆就能來上一支，此外首度登場的還有夜市小吃地瓜球，不用等夜市開檔馬上就能來一份，2項加起來55元下午茶甜食就能吃爽爽。

IKEA非常明白許多人進賣場「不買傢俱只為吃」的原則，5月夏季來臨，也應景推出冰冰抹茶風味霜淇淋要大家消消暑，號召愛吃冰或抹茶控的消費者來打卡，使用零動物性成分，為健康加分也友善素食者，濃郁的茶香就算一次來上2支也清爽不膩，單支售價20元，從5／1持續供應至7／20，要陪民眾度過半個夏天。

而在夜市時常解決嘴巴無聊的聖品地瓜QQ球，IKEA也在同時跟著抹茶霜淇淋一起開賣（是體恤大家逛賣場時也會嘴巴無聊嗎？）使用在地紫番薯及黃番薯製成，內餡飽滿可以咬一陣子，雙色混搭加上IKEA說哈囉的瑞典文「Hej」也充滿趣味，售價35元免等夜市開張！

同場加碼的甜點還包括「卡斯拉提蛋糕」與「抹茶燕麥蛋糕」，售價分別是45元與65元，「卡斯拉提蛋糕」口感類似長崎蛋糕綿密鬆軟，夾上一層鮮奶油，尾韻帶有濃郁蛋奶香；「抹茶燕麥蛋糕」是以綠白相間堆疊，濃郁綿密的抹茶蛋糕體，中間夾層使用燕麥增添顆粒口感，富有層次的茶香甜而不膩，帶來夏天清爽的口感。

而不喜甜的消費者，近期Nespresso也推出環遊世界咖啡系列新口味「伊斯坦堡濃縮咖啡」、「里約熱內盧濃縮咖啡」以及「巴黎濃縮咖啡」，讓暫時不能出國的民眾，透過咖啡感受各城市的獨特風情。其中「巴黎濃縮咖啡」為該系列中風味最為平衡的一款咖啡，靈感源自於經典巴黎咖啡館，從家中就能打造咖啡館氛圍。

百貨超市city’super近期也全台同步開賣、被譽為一生必吃一次的天然手工「法國La Fermière陶罐優格」，一共引進5種最熱銷的原味、橙花蜂蜜、草莓、檸檬、黑莓藍莓等口味，讓消費者在夏天能用酸酸甜甜的口感，感受到健康與清爽的風情。容量140克售價190元。