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星・變美／阿嬌鍾欣潼「對抗掉髮」養護5秘訣　枕頭套藏關鍵

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▲▼ 星變美阿嬌。（圖／翻攝鍾欣潼微博、小紅書）

▲阿嬌靠5個護髮好習慣養出讓人羨慕的豐盈髮量。（圖／翻攝IG@q_gill，以下同）

記者張毓容／台北報導　

女星鍾欣潼（阿嬌）出道以來就以精緻甜美五官被讚「盛世美顏」，今年41歲的她除了擁有細緻白嫩的好肌膚，一頭蓬鬆豐盈的髮絲也讓人羨慕不已，完全沒有中年掉髮的問題。但她曾自曝因天氣冷洗熱水，導致頭皮乾澀發癢，才發現養護頭皮頭髮，比起用什麼產品，養成正確的日常習慣更重要！她就分享了自己的5個養髮小秘訣，從日常開始減少斷髮、掉髮發生機率。

▲▼ 星變美阿嬌。（圖／翻攝鍾欣潼微博、小紅書）

1.溫水洗頭

過熱的水溫會刺激頭皮，同時會將滋潤頭皮的健康油脂都洗走，容易讓頭皮乾澀發癢，所以最好用接近體溫的溫水洗頭。

2.頭髮濕的時候不要梳

洗頭前建議先把頭髮梳開，洗頭的過程中可以用手指指腹按摩頭皮，但千萬不要梳頭髮。另外，她也提到以前每次抹完護髮膜總是掉了一整手的頭髮，後來改成在洗頭之前，先乾髮塗髮膜，敷10分鐘後再用洗髮精洗頭，這樣做後掉髮減少了不少，效果很不錯。

▲▼ 星變美阿嬌。（圖／翻攝鍾欣潼微博、小紅書）

3.洗後要儘早吹頭髮

頭皮、頭髮溼的時候很容易滋生細菌，所以洗完頭後一定要吹頭髮，不要偷懶放著讓頭髮自然乾，而且最好不要拖太久，越早吹乾越好。

▲▼ 星變美阿嬌。（圖／翻攝鍾欣潼微博、小紅書）

4.枕頭套換用真絲材質

每個人平均一天有將近1/3的時間在睡覺，頭髮也會在枕頭套上來回摩擦，而真絲枕套的摩擦力比其他布料小很多，因此阿嬌不僅將自己的枕套換成真絲材質，就連出去工作需要住飯店時，自己也會帶著一件枕套。

5.用梳齒按摩頭皮

梳頭髮時力道要輕一點，梳完頭髮後再用梳齒稍微用點力按摩頭皮，刺激毛囊跟穴位，但要注意是定點按壓，不是用力梳頭皮。

►白髮狂冒又掉髮？營養師曝6種「養髮食物」　改善乾枯易斷變柔順

►皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

關鍵字：

星變美, 鍾欣潼, 阿嬌, 女星, 保養, 秘訣, 掉髮, 落髮, 護髮, 洗髮, 洗頭, 清潔, 護髮, 養護

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