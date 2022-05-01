Jisoo「心機透視裙」甜翻看秀　安孝燮、南柱赫雙男神亮相拼帥

記者王則絲／台北報導

DIOR於昨4月30日晚間選在首爾梨花女子大學舉辦一場盛大時裝秀，展演2022早秋系列，全球品牌大使Jisoo以一襲黑色蕾絲裙華麗亮相，禮服透視的小心機讓她多了分女人味。現場眾星雲集，包括女星裴秀智、金妍兒、高旻示⋯⋯都到場，此外，近期聲量最高的男神安孝燮、南柱赫也驚喜現身，兩人各自展露大長腿拼帥。

▲Jisoo出席DIOR梨大早秋大秀。（圖／品牌提供、翻攝自IG@sooyaaa__）



DIOR首次於韓國首爾舉辦大秀，身為「人間DIOR」的Jisoo當然不能缺席，當晚Jisoo穿上了2022秋冬系列的黑色蕾絲禮服，古典高雅氣質油然而生，即便是全身黑的造型，搭上Jisoo的甜美顏值也瞬間有了亮點，其中禮服面料透視的部分，讓雙腿輪廓若隱若現，小性感路線頗獲好評。

提到近期最具話題性的韓劇，就不能少了幽默溫馨的《社內相親》與《二十五，二十一》，分別飾演男主角的安孝燮與南柱赫，也驚喜現身DIOR的首爾早秋大秀。安孝燮穿著黃黑相間的千鳥格紋西裝，搭配九分的燈芯絨喇叭褲，散發復古紳士氣息；南柱赫則是以灰色格紋大衣、皮靴造型亮相，充分運用身高優勢穿出絕佳比例，兩位男神各自展現一雙大長腿比拼，帥翻現場。

DIOR首次於韓國舉辦時裝秀，呼應創意總監Maria Grazia Chiuri的女性意識，地點選在首爾梨花女子大學，特別在此打造出壯觀的滑板秀場，展示88套早秋新裝。DIOR在本季重新審視制服的概念，運用無所不在的徽章元素作為主要靈感，並借鑒許多男裝的特色融入其中，像是挺拔夾克、男性長外套、騎士褲裝，相佐迷你裙、夢幻裙裝，碰撞出迷人新意。

▲DIOR 2022早秋女裝系列。（圖／品牌提供）



▲秀智、Yeri。（圖／品牌提供）

▲Irene Kim、高旻示。（圖／品牌提供）

▲趙怡賢、金瑞亨。（圖／品牌提供）