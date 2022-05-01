其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」

▲在開始有感覺的最初，不要錯過。（圖／Pexels）

編輯／借借

無論是剛見面或是早已是朋友，在兩個人都還沒意識時，或許已經開始喜歡了，在愛情萌芽的那一刻，要如何確認對方也有好感？說不定連他都還尚未發現，下意識的動作已經秀出端倪，這時不妨主動前進一步，開始最美好的曖昧期吧。

關注妳的小事

一起吃午飯，他知道妳不喜歡吃香菜，排隊買飲料，不用問他就知道妳要喝哪種口味，即便現在是普通朋友，他也默默主動記起妳的喜好，除非他天生對每個人都貼心，要不然多半男生是很省腦中記憶體的。

▲即使還沒開始展現態度，卻已經默默專注妳身邊一些小事，透過社群網站了解你的喜好。（圖／資料照）

態度有別

這或許不明顯，但在跟他哥兒們說話時的語氣，絕對跟妳說話時的語氣不同，會有點可愛的扭捏造作，原因就是不希望妳不開心，也就是在意，出現了一些不自然，有時回答的莫名其妙，不要太苛責他。

就是會偷看妳

想多看讓自己有感覺的人幾眼，是一種人性，而妳的注視又給他太大壓力，喜歡用偷喵或眼神飄移的狀況，幾乎是下意識的動作，他自己也無法控制。

▲或許無法直接承受你的眼光，但會在妳不注意時偷看妳。（圖／達志示意圖）

他無法對妳發脾氣

就算平時講話粗魯，或口氣很嚴厲的男人，在面對自己喜歡的女生，還是沒辦法對她兇，那是一種天性的憐惜，他想要好好保護妳，不是把妳嚇走。

總是面對著妳

當一個男生接受一個人時，不會側面對著她，總是將身體正面轉向妳，無論眼神有沒有因害羞而離開妳的目光，但肢體語言是不會騙人的。

▲在說話時總是面對著妳。（圖／Pexels）