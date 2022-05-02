優雅蕾絲睡衣下殺1786元！太舒適的莫代爾材質，穿上就不想脫下來

文／C編

睡衣不僅要穿得舒適，更要穿得溫柔美豔，「Her森森」推出一系列絕美的RoseMaid羅絲美睡衣系列，穿起來不但舒服，上面更有蕾絲設計，看起來優雅婉約，讓睡覺也成為美的一部分，重點是價格優惠，原價4580元、現在下殺只要1786元。

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▲RoseMaid羅絲美溫柔情語全開釦長袖褲裝睡衣 蜜輕粉，原價4580元、特價1786元。點我搶購。



溫柔情語全開釦長袖褲裝睡衣 蜜輕粉，原價4580元、特價1786元

採用莫代爾布料、全棉與彈性針織設計的長袖、長褲睡衣，穿起來非常的舒適光滑，V領的設計穿起來顯瘦，前門襟開口穿脫方便，前片有彈性蕾絲設計搭配拉克蘭袖，袖口處有荷葉加上水溶刺繡，整體細節超多，看起來非常精緻典雅。

可愛小熊短袖半開釦洋裝睡衣，原價2980元、特價1396元

喜歡可愛類型睡衣的人絕對要挑選，採用47.5%棉、47.5%嫘縈、5%彈性纖維的材質設計，穿起來絲滑柔軟，很適合肌膚比較敏感的人，清爽的淡雅色系加上小熊圖案，相當療癒又充滿活潑感，衣身半開釦及胸前剪接，寬鬆好活動。

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夏日田園短袖洋裝睡衣，原價2480元、特價1006元

棉料的材質打造出來的睡衣，穿起來絕對吸濕排汗又舒適，清爽淡雅色系印花，感受柔美恬靜的風格，胸下拼接的設計，版型寬鬆、輕鬆舒適好活動，田園風格圖案，增添可愛活潑感，讓人穿上就不想脫下來。