澎湖花火節20周年！3日團下殺6288元　雙心石滬、摩西分海必看

文／C編

假日想要放鬆出遊，澎湖是個不錯的選擇，而且今年正逢花火節20周年，去看一場美麗的煙火也是值回票價，「Her森森」推出「澎湖花火節 和田大飯店自由行3日單人平日」優惠券，原價9900元、特價6288元，4人就成行，天天出發，限量機位要搶要快。

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▲澎湖花火節和田大飯店自由行3日單人平日優惠券，原價9900元、特價6288元，點我搶購。



這次推出的優惠券，日期是從4月22日到6月30日出發，一次去就是3天的旅程，因為住宿的部分採三人一室，所以建議是再找兩人好友或是親友一同出發，一人是6288元的優惠價，搭的是立榮航空早去午回或午去晚回的來回經濟艙團體機票。

到了當地可以選擇租車或是機車代步（需另外加價），會有機場至飯店來回接送，住宿是在和田飯店或和寓旅店的標準客房，三人一室，住宿兩晚，會有台幣200萬旅行業責任意外險，附加20萬意外醫療險，再贈送全家便利商店百元商品兌換券，每人每日一張（限佔床／限全家和田店兌換）。

去澎湖旅行除了必看的花火節煙火，同時還有知名的雙心石滬、大果葉柱狀玄武岩、小台灣附加小龜山島、隘門沙灘、觀音亭、奎壁山 摩西分海等等行程，等於必去的景點都包含在裡面，另外還有一些可以自費的加價行程可以參考，都是必玩的好去處。

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「Her森森」推出「澎湖花火節 和田大飯店自由行3日單人平日」優惠券，原價9900元、特價6288元，剛好適逢澎湖花火節20週年，相信一定有很美又特殊的看點可以欣賞，絕對是人生必去的地方，一定要趕快下單。