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別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物

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文／C編

北歐風是近年居家設計非常火紅的風格，簡約、大器又溫暖的色調，讓人住起來更加舒適，「Her森森」推出「慢慢家居 北歐田園橡木大容量雙抽屜床頭櫃」，原價1999元、特價599元，絕對是空間中不可以缺少的靈魂傢俱。

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▲慢慢家居,床頭櫃,櫃子,Her森森,居家,。（圖／Her森森）

▲慢慢家居北歐田園橡木大容量雙抽屜床頭櫃，原價1999元、特價599元，點我購買

很多人都會遇到這樣的狀況，就是床邊的物品太多，又是3C充電、又是檯燈、杯子、鬧鐘等等，物品太多沒有地方收納，最後就只好通通丟在床上，看起來凌亂不堪也很不方便，這時就需要一個大容量的床頭櫃，來好好收納這些零碎小物。

慢慢家居推出的這款床頭櫃，採用撞色設計，以清爽的白色搭配莫蘭迪藍色，看起來簡約舒適，可以輕易融入各種居家風格，四層的設計包括平台、桌面、兩層抽屜，通通都可以拿來放東西或是儲存收納，護手霜、眼鏡、書本、擴香瓶都可以好好放置，再也不怕找不到。

寬50公分、高59公分、深度34公分，加高、加寬的尺寸，收納物品方便快速，並且使用開放式加高雙檯面，放東西終於不用再盲目堆疊，各種小東西都有地方放，大容量裝載可以放置很多生活用品。

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▲慢慢家居,床頭櫃,櫃子,Her森森,居家,。（圖／Her森森）

▲慢慢家居 北歐田園橡木大容量雙抽屜床頭櫃，原價1999元、特價599元，點我購買

「Her森森」推出「慢慢家居北歐田園橡木大容量雙抽屜床頭櫃」，原價1999元、特價599元，不只是正面好看，背面簡約的設計也是相當美型，精選的板材能夠耐重，貼心的圓角不怕撞到，有小朋友也能夠安心使用。

關鍵字：

慢慢家居, 床頭櫃, 櫃子, Her森森, 居家

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