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麵條造型挑錯恐變胖！營養師傳授「義大利麵不發胖」3原則

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▲▼義大利麵3大健康原則。（圖／Unsplash）

▲醬料、麵條造型挑錯小心熱量破表。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

吃膩了便當，偶爾也想要換個口味！和白飯比起，義大利麵相對健康，但是若是點錯口味，熱量可是會破表，營養師余朱青在臉書分享義大利麵的3個原則，如何挑選醬料、麵條造型都是大學問！

▲▼義大利麵3大健康原則。（圖／Unsplash）

#醬料選擇超重要

營養師余朱青提到熱量由高至低的排行為：白醬>青醬>紅醬>清炒，白醬以奶油、鮮奶油製作，熱量絕不會低，而清炒沒有醬汁，但小心攝取過多鹽分攝取，營養師提醒盡量享受石材原汁原味，不額外添加最健康，她也列舉醬汁地雷請注意：

紅醬：加蕃茄糊、番茄醬或砂糖，導致鈉含量及糖分過高。

白醬：使用奶油、麵粉及鮮奶油來製作，高油脂又高醣份。

青醬：為了順口而加入大量鮮奶油，反而增加身體負擔。

清炒：以大量調味料來改善沒有醬汁，結果攝取過多鹽份。

▲▼義大利麵3大健康原則。（圖／Unsplash）

#麵條造型是關鍵

別傻傻以為麵條造型沒差，營養師指出越有立體空間的麵體，越能把醬汁塞滿，讓你不知不覺吃盡更多熱量，以麵條造型來說，挑選長直麵條是最能控制熱量的選擇。

▲▼義大利麵3大健康原則。（圖／Unsplash）

#配菜也要聰明選

營養師提及市面上的義大利麵，普遍缺少蔬菜類食物，卻常搭配加工或油炸類等脂肪含量較高的配料，導致容易飲食不均衡，因此她建議選擇雞肉或海鮮等低脂肪蛋白質，再搭配一盤生菜沙拉，讓你在享受美食時，內心不罪惡。

▲▼義大利麵3大健康原則。（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

義大利麵, 營養師余朱青, 不發胖, 健康, 原則

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