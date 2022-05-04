IU李知恩10大勵志金句：好的定義太曖昧了，反正也不可能滿足所有人

記者王蓁蓁 / 綜合報導

出道近14年的韓女星IU（李知恩），即將在本月迎來29歲的生日，身兼歌手、演員、主持人多重身份的她，不只以獨特的清新嗓音獲封音源女王，清純的鄰家女孩形象也讓她有了「國民妹妹」的稱號，戲劇方面更憑藉《我的大叔》、《德魯納酒店》、《步步驚心：麗》等火紅韓劇證明了演技實力，就連GUCCI也看中了IU的影響力，邀她成為韓國區品牌大使，IU看似順遂的演藝之路，事實上也曾面臨不少質疑與自我懷疑，不過IU還是一步步的不斷突破自己、朝夢想邁進，以下就一起來看看IU療癒又勵志的暖心金句。

＃生而為人，能照顧愛惜自己就好了。

＃好的定義太曖昧了，反正也不可能滿足所有人。

＃在我放棄或擺脫某個東西時，世界也會為我伸出另一隻手。到現在為止毫無例外都是這樣，以後也會適當的放棄，想要享受有價值的幸福。

＃我不想浪費時間做不喜歡的事。

＃在這險惡的人世間，若活著的人能給予彼此更多的愛，那就好了。

＃不要太擔心每件事，反正都會過去的，沒什麼大不了的。

＃那些想批評我的人就去吧，這是他們的自由，但是做自己也是我的自由。

＃如果再次重生也想成為自己。

＃即使有人小看我，也不可能比我更小看自己，這一點我有信心。説這是一種自卑情節也可以，但正因為如此，我絕對不會驕傲，這也是一種優點。

＃沒有夢想的人最為強大。