fb ig video ETtoday search mobile

IU李知恩10大勵志金句：好的定義太曖昧了，反正也不可能滿足所有人

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

出道近14年的韓女星IU（李知恩），即將在本月迎來29歲的生日，身兼歌手、演員、主持人多重身份的她，不只以獨特的清新嗓音獲封音源女王，清純的鄰家女孩形象也讓她有了「國民妹妹」的稱號，戲劇方面更憑藉《我的大叔》、《德魯納酒店》、《步步驚心：麗》等火紅韓劇證明了演技實力，就連GUCCI也看中了IU的影響力，邀她成為韓國區品牌大使，IU看似順遂的演藝之路，事實上也曾面臨不少質疑與自我懷疑，不過IU還是一步步的不斷突破自己、朝夢想邁進，以下就一起來看看IU療癒又勵志的暖心金句。

＃生而為人，能照顧愛惜自己就好了。

＃好的定義太曖昧了，反正也不可能滿足所有人。

＃在我放棄或擺脫某個東西時，世界也會為我伸出另一隻手。到現在為止毫無例外都是這樣，以後也會適當的放棄，想要享受有價值的幸福。

＃我不想浪費時間做不喜歡的事。

＃在這險惡的人世間，若活著的人能給予彼此更多的愛，那就好了。

＃不要太擔心每件事，反正都會過去的，沒什麼大不了的。

＃那些想批評我的人就去吧，這是他們的自由，但是做自己也是我的自由。

＃如果再次重生也想成為自己。

＃即使有人小看我，也不可能比我更小看自己，這一點我有信心。説這是一種自卑情節也可以，但正因為如此，我絕對不會驕傲，這也是一種優點。

＃沒有夢想的人最為強大。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 居家隔離照護怎麼吃？營養師推「7種耐放營養食物」地瓜也上榜 其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」 MET Gala／59歲楊紫瓊薄荷綠禮服氣場全開！　鄭浩妍「胸前鏤空」性感破表 台北人氣蛋糕TOP 6！這間有天母人認證、小農無花果＋鮮奶油一吃愛上 營養師教「女性保養飲食」3大原則！吃對就能有好氣色、Q彈肌膚 懂穿先贏一半！小資女超實用「襯衫一周穿搭術」　基本款就很時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面