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MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了

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▲▼ MET GALA 。（圖／路透社）

▲擔任MEG Gala聯合主席「死侍」萊恩雷諾斯和老婆布蕾克萊弗莉甜蜜亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

時尚圈年度盛事MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴）於美國紐約時間2日晚上6時（台灣時間今早6時）登場，今年紅毯Dress Code（穿著規範）訂為「Gilded Glamour」（鍍金魅力），擔任聯合主席之一的「死侍」加拿大男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）和老婆「花邊教主」布蕾克萊弗莉（Blake Lively）率先登場示範，布蕾克萊弗莉的金屬刺繡禮服性感逼人，上面圖紋全是致敬紐約地標。

▲▼ MET GALA 。（圖／路透社）

▲布蕾克萊弗莉穿VERSACE訂製禮服向紐約知名地標致敬。（圖／路透社）

「死侍」萊恩雷諾斯登上MET Gala紅毯，以中規中矩的Ralph Lauren正裝亮相，倒是同為MET Gala聯合主席之一的嬌妻布蕾克萊弗莉勇於挑戰大膽造型，以VERSACE（凡賽斯）訂製的爆乳裝吸睛，禮服上以水晶、金屬皮革刺繡圖案向紐約知名地標如帝國大廈、中央車站與自由女神像致敬，腰際則裝飾粉色巨型蝴蝶結，展現女神氣勢，沒料到一個轉身又動員工作人員將蝴蝶結拆下，變出另一簡潔造型。

▲▼ MET GALA 。（圖／路透社）

▲布蕾克萊弗莉拆下腰際誇張的巨型蝴蝶結變身另一套簡潔造型。（圖／路透社）

擔任榮譽聯合主席的「時尚惡魔」美國版《VOGUE》總編安娜溫圖（Anna Wintour），則穿上香奈兒羽毛裝出席，揮手向媒體致意時，身上的羽毛斗篷猶如鳥兒翅膀般擺動，配上她的鑽石冠冕，甜美裝扮與她平日予人的嚴肅形象大相逕庭。

▲▼ MET GALA 。（圖／路透社）

▲安娜溫圖以香奈兒羽毛裝搭配鑽石冠冕的甜美造型出席MET Gala。（圖／路透社）

關鍵字：

MET Gala, 時尚惡魔, 安娜溫圖, 死仕, 萊恩雷諾斯, 花邊教主, 布蕾克萊弗莉

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