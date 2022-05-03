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MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡

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▲MET Gala 。（圖／AP）

▲怪奇比莉（Billie Eilish） 。（圖／AP）

記者鮑璿安／台北報導

2022年MET Gala以「Gilded Glamour」（鍍金魅力）為主題，稍早怪奇比莉（Billie Eilish）以復古的宮廷風禮服登場，來自GUCCI超緊身馬甲勒出逼人上圍。 足球金童貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與新婚妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）同樣現身放閃。

▲MET Gala 。（圖／AP）

▲怪奇比莉選擇了GUCCI裸色吊帶禮服 。（圖／AP）

怪奇比莉近年來解放好身材，在此次時尚殿堂中選擇了GUCCI裸色吊帶禮服，方領加上若隱若現的透膚袖很有宮廷風，藉此呼應本次紅毯主題。而最搶鏡的莫過於馬甲般的束腰造型，伴隨著立體花瓣盛開在胸前，襯托出她豐滿上圍，也因超緊身緣故，讓怪奇比莉看起來被勒到極致，A4纖腰絲毫不透風。

▲MET Gala 。（圖／AP）

▲新婚夫妻布魯克林與妮可拉佩茲恩愛步上紅毯 。（圖／AP）

新婚夫妻布魯克林與妮可拉佩茲恩愛步上紅毯，去年兩人參加MET Gala時還是未婚夫妻身份，延續去年的粉色系，妮可拉佩茲以VALENTINO超深U亮粉色薄紗裙亮相，微斗篷設計為她增添分量感，而胸前火辣曲線幾乎全露，一旁的布魯克林則以白色西裝將焦點全留給愛妻。

關鍵字：

MET Gala, Nicola Peltz, Brooklyn Beckham, Billie Eilish

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