MET Gala／部落客的海洋生物造型贏了！　怪到被誤認成奧斯卡男配

▲時尚部落客Fredrik Robertsson一身奇特的銀色海洋生物造型，被外媒誤認為奧斯卡男配傑瑞德雷托。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

今台灣時間上午登場的Met Gala，比的不是優雅大器，比的是創意，本屆盛典明顯是男性比女性更勇於挑戰，甚至大膽到從妝容到造型都讓外媒與粉絲認錯人了，這位高手即是時尚部落客兼企業家的Fredrik Robertsson，他一身奇特的銀色海洋生物造型裝扮，不僅成為全場焦點，還被誤認成搞怪造型出名的奧斯卡男配傑瑞德雷托（Jared Leto）來了！

▲Fredrik Robertsson大膽的造型成為MET Gala紅毯焦點。（圖／美聯社）

知名度雖遠不及奧斯卡男配傑瑞德雷托，但身為時尚狂熱分子，Fredrik Robertsson悉心裝扮依然成功贏得矚目，他的銀色眼妝並點綴珍珠，搭配荷蘭設計師Iris Van Herpen創作的銀色海洋生物裝登場，有網友認為像極了鳳凰，而且是「從灰燼走出來的浴火鳳凰」。

▲戲劇製作人Jordan Roth以Thom Browne黑色蛹型裝登場。（圖／路透社）

戲劇製作人Jordan Roth也有備而來，神秘風格的黑色調眼妝畫好畫滿，再套上Thom Browne黑色蛹型裝走紅毯，等媒體拍夠了，立刻「脫殼」，露出裡面合身剪裁的黑白裝搶鏡。

▲Jordan Roth現場脫下蛹型裝，展現另一套貼身造型。（圖／路透社）

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