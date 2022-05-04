泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星「性感小野馬」泫雅不僅擁有火辣身材，大膽作風經常讓粉絲鼻血直噴，前陣子才剛用「球鞋馬甲」解放深溝，這回泫雅再度連發破尺度辣照，極致短版襯衫裡完全看不見內搭，只見她胸前只用一顆扣子支撐，傲人上圍幾乎要包不住，轉到側面更是狂洩渾圓胸型，毫無贅肉的螞蟻腰身與緊實腹肌也一口氣通通放送，遊走尺度邊緣粉絲們全被辣翻：「衣服穿好」、「根本尺度天花板」。

許久沒有公開活動的泫雅，近日久違現身韓國嘉川大學音樂祭，從不吝嗇展現好身材的她，以一套鏤空蕾絲裝加上超短裙裝扮在台上勁歌熱舞，隨著上身透視效果，若隱若現曬出白色Marine Serre內搭，即便搭配短版襯衫當外套，同樣讓人忍不住把視線集中，迷你到不行的裙裝更是直接讓視角直逼腿根，就連安全底褲也全被看光，最後泫雅綁上俏皮的雙馬尾髮型收尾，甜辣風格完全不負泫雅「性感小野馬」之稱。

▲泫雅穿「極致短版襯衫」傲人的上圍曲線全現形。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa）

不過你以為已經是泫雅的尺度天花板了嗎？下了舞台後，泫雅竟將原先穿著的蕾絲裝與Marine Serre內搭全脫掉，僅剩只扣了一顆扣子的短版襯衫，上半身較豐滿的泫雅，直接將胸前布料撐起，順著襯衫極致短版的圓弧剪裁，傲人的上圍曲線全現形，超邪惡視角讓粉絲們大呼吃不消，她一轉側身輕鬆炸出纖腰與腹肌線條，耍辣之餘泫雅也不忘放閃曬出代表自己與未婚夫Dawn的愛心刺青，遊走S曲線的金屬細鍊則充滿心機，成為吸腈之筆。

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