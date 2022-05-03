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MET Gala／黑白天鵝比美！小賈辣妻側身全空、網紅超模透視裝美胸看光

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記者鮑璿安／台北報導

名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、「小賈斯汀」妻子海莉比伯（Hailey Bieber）稍早步上「時尚奧斯卡」Met Gala紅毯，兩人分別以一黑一白造型亮相，海莉比伯以Saint Laurent全白禮服搭配羽毛斗篷打造氣場；坎達兒珍娜則化身「黑天鵝」以兩截式華麗蓬裙現身比美。

▲▼Hailey Bieber 。（圖／AP）

▲Hailey Bieber穿著Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello 操刀設計的象牙白色禮服 。（圖／AP）

海莉比伯（Hailey Bieber）此次穿著Saint Laurent的創意總監Anthony Vaccarello 操刀設計的象牙白色禮服，性感的綁脖元素遊走纖細曲線，加上露背剪裁，完美彰顯海莉比伯的超模級身材，順著流淌的絲質裙裝而下，高開衩剪裁露出一雙逆天長腿。此外，1920 年代風格華麗的羽毛斗篷加身，簡潔俐落之餘散發復古魅力。

▲Kendall Jenner 。（圖／路透）

▲Kendall Jenner 。（圖／路透）

▲Kendall Jenner上身是幾近全透視的網狀緊身背心 。（圖／路透）

坎達兒珍娜與海莉比伯私下交情很好，兩人這次一黑一白亮相非常搶鏡，坎達兒珍娜化身黑天鵝，用以兩截裙裝打造對比張力，上身是幾近全透視的網狀緊身背心，下身則是華麗的浮誇抓皺蓬裙，坎達兒珍娜還特地在妝容上改動，以無眉造型加上強烈眼妝對比，暗黑效果致敬今年主題「Gilded Glamour（鍍金魅力）」。 

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關鍵字：

MET Gala, Kendall Jenner, 海莉比伯, Hailey Bieber, 坎達兒珍娜

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