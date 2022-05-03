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飛利浦「黑小萬」滷豬腳30分鐘完成　入手價7千有找

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▲飛利浦萬用鍋黑小萬。（圖／品牌提供）

▲飛利浦萬用鍋黑小萬主打平價好用。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情升溫許多民眾減少外出，在家自煮頻率變高，市場上討論度最高的飛利浦萬用鍋又出新貨「黑小萬」，適逢母親節來臨又成煮夫煮婦界新話題，最新款萬用鍋主打「快速洩壓」功能，讓主菜時間大幅縮短1／3至1／2，強調30分鐘滷豬腳、滴雞精就能做好，煮白米飯也只要14分鐘就能上桌。

▲飛利浦萬用鍋黑小萬。（圖／品牌提供）

旗下產品在鍋界引起不少討論度的飛利浦，萬用鍋的「金小萬」出現姐妹新品「黑小萬」，相較於慢工出細活的金小萬旗艦機種，黑小萬主推的快速洩壓功能，讓講求效率的使用者們解決等待痛點，但相對而言操作與設計就更簡單一點，價格幾乎僅有金小萬的一半，售價為6,988元。

黑小萬的尺寸大小跟「學姐」金小萬幾乎無任何差異，設計上採用階梯式面板，金屬髮絲紋外層質感到位，且更適合融入多樣的廚房擺設，男女通吃，平面的頂部設計、以及開蓋後內鍋蓋取下後，包括蒸氣箱、浮筒、壓力調節器與密封環等都可取下清潔，清潔更容易。

▲飛利浦萬用鍋黑小萬。（圖／品牌提供）▲飛利浦萬用鍋黑小萬。（圖／品牌提供）

黑小萬強調的快速出餐，針對特定食材與料理包括米飯、湯粥、豆類、蹄筋、蛋糕都有「預設特殊食譜」，米飯與粥品只要14至15分鐘就可完成，蹄筋類像豬腳等最快30分鐘、豆類像花生湯等約20分鐘，就能上桌開飯，此外也可選擇需花數小時的小火與大火慢燉，此類產品最方便是免顧火，且號稱免解凍，食材放入按下按鈕之後，只要等吃就可以。

▲後疫情時代家電。（圖／業者提供）

近期話題性懶人家電，還包括Panasonic近期將引進的日本熱銷的桌上型洗碗機「愛妻 1 號」，主打可用80度C高溫、搭配 360度高壓噴射水柱，將碗盤洗淨，洗淨後採用獨立熱循環，將碗盤徹底烘乾，其洗碗機分為上下兩層，強調最多可放五菜一湯共6人份的碗盤與餐具，最小只要預留49.6公分的寬度空間就可擺放，機身大小為55Ｘ34.4Ｘ59.8公分，接上水管與電源即可使用。

還有話題性超高的「小嵐立式美髮吹風機」，其為站立式設計，讓使用者邊吹頭髮邊追劇，還能加碼敷面膜，有五段溫度調整與冷熱風交替吹整功能，手不酸也能好好吹頭。

▲後疫情時代家電。（圖／業者提供）▲後疫情時代家電。（圖／業者提供）

▲小嵐立式美髮吹風機，售價3,990元，4／30開始販售。（圖／台隆提供，以下同）

而伊萊克斯今年再積極引進10款旗下使用110V電壓的洗碗機產品，包括全嵌式、半嵌式與獨立式全都有，正好搭上此波防疫宅家的生活氛圍，售價從34,900元至92,000元，讓台灣偏好歐系家電消費者有更多產品選擇。

▲伊萊克斯110V洗碗機發表會。（圖／業者提供）

關鍵字：

飛利浦, 黑小萬, 愛妻1號, 免舉手吹風機

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