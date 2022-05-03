MET Gala／「格雷女」透視裝性感爆棚　鎂光燈下小褲褲無所遁形

▲達珂塔強生罩著絲絨袍登上紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

今年MET Gala服裝主題雖訂為「鍍金魅力」，但仍有不少女星選擇經典的黑裝上陣，但絕非無聊的純黑，而是展現性感魅力的透視裝，「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）身穿Gucci打造的蕾絲連身褲裝，從頭到腳綴滿水晶流蘇，隨著她行進擺盪吸睛。

▲達珂塔強生脫下袍子後顯露透視的Gucci連身裝。（圖／達志影像／美聯社）



不少名流明星在MET Gala「變裝」吸引媒體連拍，脫掉外衣是最簡單的方法，達珂塔強生也不例外，今先披著絲絨長袍走紅毯，走到定位後立刻脫下，展現身形全都露的Gucci透視蕾絲連身褲裝，鎂光燈一打，膚色小褲褲無所遁形。

▲凱莉華盛頓穿Tory Burch禮服展現窈窕身材。（圖／達志影像／美聯社）

女星凱莉華盛頓（Kerry Washington）與本屆MET Gala紅毯主持人凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens），也不約而同選擇黑色透視禮服展現窈窕身形，凱莉華盛頓選擇Tory Burch設計的低胸開岔蓬紗裝，是此品牌罕見的風格；凡妮莎哈金斯則穿上MOSCHINO露膚禮服，重點部位以蕾絲裝飾彰顯高級性感，還微透出她肚臍晶亮的肚臍環，被評為紅毯最佳穿著之一。

▲紅毯主持人的凡妮莎哈金斯穿MOSCHINO禮服搭配Jimmy Choo高跟鞋上陣。（圖／達志影像／美聯社）



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