fb ig video ETtoday search mobile

MET Gala／「格雷女」透視裝性感爆棚　鎂光燈下小褲褲無所遁形

>

▲▼MET Gala 。（圖／達志影像/美聯社）

▲達珂塔強生罩著絲絨袍登上紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

今年MET Gala服裝主題雖訂為「鍍金魅力」，但仍有不少女星選擇經典的黑裝上陣，但絕非無聊的純黑，而是展現性感魅力的透視裝，「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）身穿Gucci打造的蕾絲連身褲裝，從頭到腳綴滿水晶流蘇，隨著她行進擺盪吸睛。

▲▼MET Gala 。（圖／達志影像/美聯社）

▲達珂塔強生脫下袍子後顯露透視的Gucci連身裝。（圖／達志影像／美聯社）

不少名流明星在MET Gala「變裝」吸引媒體連拍，脫掉外衣是最簡單的方法，達珂塔強生也不例外，今先披著絲絨長袍走紅毯，走到定位後立刻脫下，展現身形全都露的Gucci透視蕾絲連身褲裝，鎂光燈一打，膚色小褲褲無所遁形。

▲▼MET Gala 。（圖／達志影像/美聯社）

▲凱莉華盛頓穿Tory Burch禮服展現窈窕身材。（圖／達志影像／美聯社）

女星凱莉華盛頓（Kerry Washington）與本屆MET Gala紅毯主持人凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens），也不約而同選擇黑色透視禮服展現窈窕身形，凱莉華盛頓選擇Tory Burch設計的低胸開岔蓬紗裝，是此品牌罕見的風格；凡妮莎哈金斯則穿上MOSCHINO露膚禮服，重點部位以蕾絲裝飾彰顯高級性感，還微透出她肚臍晶亮的肚臍環，被評為紅毯最佳穿著之一。

▲▼MET Gala 。（圖／達志影像/美聯社）

▲紅毯主持人的凡妮莎哈金斯穿MOSCHINO禮服搭配Jimmy Choo高跟鞋上陣。（圖／達志影像／美聯社）

►MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了

►MET Gala／部落客的海洋生物造型贏了！　怪到被誤認成奧斯卡男配

關鍵字：

MET Gala, 達珂塔強生, Gucci

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光

39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光

其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」

其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

曾之喬中空運動服勾「銷魂螞蟻腰」　手比最潮「倒YA」網讚：沒偶包 Jisoo「心機透視裙」甜翻看秀　安孝燮、南柱赫雙男神亮相拼帥 MET Gala／59歲楊紫瓊薄荷綠禮服氣場全開！　鄭浩妍「胸前鏤空」性感破表 10雙小白鞋今年最火！Adidas出門不撞款、Nike Sacai全新配色太美了 MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 麵條造型挑錯恐變胖！營養師傳授「義大利麵不發胖」3原則 懂穿先贏一半！小資女超實用「襯衫一周穿搭術」　基本款就很時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面