麥森102公分花瓶璀璨珣爛　琉園春回大地小巧繽紛

記者蔡惠如／綜合報導

台灣正要和疫情共存，母親節逛街人潮大減，僅有部分業種包括精品、家電等持續暢旺，藏家腳步仍未停歇，麥森瓷器與琉園、法藍瓷近期也推出話題作品，國裕更規劃「2022雙劍麥森――雙劍無雙 瓷器瑰寶」特展，讓消費者一窺藝術作品，暫時忘卻疫情壓力。

▲麥森2022年春季藝術新品《春光花自濃》。（圖／麥森、琉園、法藍瓷提供）

今年適逢德國麥森瓷器滿300周年，自1722年起手工繪製的釉下鈷藍色雙劍標誌也將賣出3個世紀歷史，其標誌源自薩克森選侯佩劍、盾徽上的標記，代表奧古斯特大帝本人的收藏品味，2022年最新作品也抵台展出，其中最受矚目的便是102公分的巨大花瓶《春光花自濃》。

▲麥森瓷器《春山鳥囀》花瓶、《德勒斯登茨溫格宮冠冕王》。

業者表示，《春光花自濃》以黃金表達陽光的絢麗為特色，由善於捕捉生活光影與花卉的畫家史蒂芬・米柯奇的技法展現，因花瓶高度達102公分，讓窯燒與彩繪更加困難，更是獨特之處，此外還有溫馨而愉悅的氛圍為特色的《春山鳥囀》花瓶，與以奧古斯特二世皇后珠寶盒為概念打造、蓋上皇冠則是依照選帝侯真實加冕的王冠所設計的《德勒斯登茨溫格宮冠冕王》等作品，均會在會中展出。

▲琉園作品《荷諧自得》。

近期台灣琉璃品牌tittot琉園，也推出以琉璃工藝捕捉春天的絕色，將春意引入居室的新品，象徵春天的花鳥一直是經典的題材之一，藉由琉璃材質的剔透感，花鳥彷彿透著春雨的濕氣，顯得更加活靈活現。

▲琉園作品《真情洋溢》花瓶。



業者表示，中國「花鳥畫」著重色彩的表現，但對脫蠟鑄造琉璃來說，要在作品中凸顯花鳥的顏色，工藝上並不容易。作品《荷諧自得》中溫潤的花色、綠透的鳥與剔透的池水，須在設計時加入巧思，並結合粉燒、塊燒與二次燒等多重技法，才能展現；《真情洋溢》以捲曲的葉為瓶身包圍野薑，即使不插花，也像是有花在瓶中。

▲法藍瓷立體化柯錫杰作品《金海》，限量6件於線上藝廊販售。

近期法藍瓷也正舉行籌建柯錫杰攝影大師紀念碑線上特賣活動，以國際攝影大師柯錫杰1988年攝於福建海邊的經典作品《金海》為概念，轉化為立體的「金海」瓷品，設計師李光裕在瓷品垂直線採取凹面，而水平線則是漸進的曲面，越接近兩端逐漸平緩，讓人有無限延伸的想像空間；雕模師林世庸則透過浮雕，展現陽光照耀海面的光影變化，義賣限量為6組，目前於線上藝廊開賣。