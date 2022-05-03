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MET Gala／超模當上空版小金人　「豐臀金」靠1.4億禮服搶風頭

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▲▼ MET Gala 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮變身當上空小金人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

本屆MET Gala星光紅毯尾聲依然精彩，英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）不負所望，當場將紅色軍裝風外套一脫，變身成金色的「十八銅人」，只以金色胸貼遮住重點部位，大膽裸露塗滿金漆的上半身，呼應年度紅毯主題「鍍金魅力」。

▲▼ MET Gala 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ MET Gala 。（圖／達志影像／美聯社）

▲全身塗滿金漆的卡拉迪樂芬妮脫掉紅色軍裝風外套，大膽裸上半身。（圖／達志影像／美聯社）

過去卡拉迪樂芬妮登上MET Gala紅毯造型百變，此次現身的穿紅色軍風褲裝，本以為會淹沒在爭奇鬥艷的紅毯之中，未料她現場脫掉外套變上空小金人，手與腳掌也塗滿金漆，非常用心，但有網友發現她手臂內側竟然「落漆」，責怪化妝師不夠仔細。

▲▼ MET Gala 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「豐臀金」金卡達夏（右）穿已故女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌的禮服。（圖／達志影像／美聯社）

美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）姊妹與媽媽一家人也受邀參加MET Gala，金卡達夏心機勝過自家人，早在去年9月就計畫要向性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）禮服的收藏家借衣服，今成功穿上瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）獻唱生日快樂歌時所穿的Jean Louis金色禮服出席MET Gala，話題性十足，此禮服2016年在拍賣會以480萬美元（約141,760,000元台幣）成交，名列史上最貴禮服。

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關鍵字：

MET Gala, 豐臀金, 卡拉

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