「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

▲「人生必交好友」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

人在江湖走跳，雖然處處是陷阱和套路，但是也不乏一些知心的朋友，總是能為你排憂解難，時時刻刻出現在你身邊帶來歡笑，以下總結「人生必交好友」星座Top 3，有他們的存在也就不枉此生了！

Top 3 處女座

處女座的出現比較不像是朋友，而是媽媽的角色，有了這樣的知己，出門在外基本上不用帶腦，帶著他就夠了，因為處女座會幫好友打點好一切大小事，並且時刻處於關心的角度，就算為了朋友惹上麻煩也不在乎。

Top 2 射手座

不要當射手座的情人，要當射手座的朋友，因為射手在心中一直把朋友放在第一位，對他們而言願意花費時間和精力為朋友付出，而且是不求回報的，甚至讓情人都有些吃醋。不過射手天生重義氣，就算沒有愛情也不能失去友情，這才是他們生命的重點。

Top 1 牡羊座

牡羊座是典型友誼細水長流的類型，只要讓他們認定你是知己，牡羊座就會把你當成自己人，為你上刀山下火海也無所謂，而且牡羊座屬於有話一定要說開，無法忍受朋友和自己存在誤會，也是這樣的個性，讓他們在交友的時候都是拿著真心付出，感動身邊的人。

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