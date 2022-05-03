MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質

記者李薇／台北報導 圖／路透

美國紐約大都會藝術博物館所舉辦的慈善晚宴MET Gala在稍早之前登場，現場眾星雲集，紛紛步上紅毯，今年主題以「Gilded Glamour」（鍍金魅力）為主題，眾巨星們紛紛使出渾身解術，展現出自我的時髦態度，在髮型上則以中分的自然垂墜髮為主，相較於以往紅毯就是要盤髮的概念完全相反，展現出更加隨性、優雅的風格。

關史蒂芬妮：金色直髮花盡巧思

歌手關史蒂芬妮（Gwen Stefani）挑選了一套螢光綠色的愛心領兩截式禮服，長襬的設計在裙子上設計出花朵，看起來十分浪漫，一頭招牌的金色秀髮就這樣垂墜在腦後，中分燙直的髮型看似隨意，實際上花盡巧思。

貝拉哈蒂德：中分人魚捲浪漫滿分

超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）身穿一襲黑色皮革馬甲式禮服現身紅毯，飄逸的裙襬開高衩設計，展現出裡面蕾絲風格的褲襪，中分的頭髮燙出美人魚般的捲度，稍微盤一點點髮絲，讓整體造型更加浪漫。

凱莉詹娜：簡約繁複搭配巧妙

超級名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）這次在髮型上，以一頂白色棒球帽搭配網紗設計，展現出另類的時髦感，不難發現頭髮造型也是以中分的長直髮造型為基底，簡約卻又繁複的搭配，相當巧妙。

凱特摩絲：飄逸金髮好動感

超模凱特摩絲（Kate Moss）身穿黑色緞面襯衫式禮服登場，在髮型上，一頭金色中長髮在髮根製造出捲度以及澎度，然後髮中跟髮尾自然的後捲，看起來超級活潑，適時的顯露出耳環，看起來飄逸又有動感。

坎達兒珍娜：長髮微捲垂放好自然

模特兒坎達兒珍娜（Kendall Jenner）以一襲黑色緞面禮服現身，寬大的裙襬在上面設計出皺褶相當特別，一頭咖啡色的長髮自然的塞在耳後，看起來就像是公主現身，微捲的設計非常自然優雅。

楊紫瓊：俐落秀髮高尚俐落

楊紫瓊挑選了一身綠色愛心領禮服，在手袖的設計出長襬的風格，胸前的珠寶增加出份量，一頭棕色秀髮中分梳在腦後，完全沒有遮擋到整體的造型，卻又看起來高尚俐落。

琥珀瓦萊塔：俏麗短髮盡顯精緻

美國超級名模琥珀瓦萊塔（Amber Valletta），以一襲金色大V領皺褶長裙，透過金屬光的衣服面料，展現出鍍金的概念，非常符合主題，一頭俏麗的短髮中分內捲，看起來自然又精緻。

席亞拉：散髮MIX盤髮增添細節

歌手席亞拉（Ciara）身穿一襲銀色類似斑馬紋的斜肩禮服，在燈光的照射下顯得光芒四射，開高衩的裙襬設計展現出她的姣好身材，一頭中分的長直髮後梳看起來俐落有型，些微的盤髮讓造型更多了細節的質感。