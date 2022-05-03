fb ig video ETtoday search mobile

MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質

>

記者李薇／台北報導　圖／路透

美國紐約大都會藝術博物館所舉辦的慈善晚宴MET Gala在稍早之前登場，現場眾星雲集，紛紛步上紅毯，今年主題以「Gilded Glamour」（鍍金魅力）為主題，眾巨星們紛紛使出渾身解術，展現出自我的時髦態度，在髮型上則以中分的自然垂墜髮為主，相較於以往紅毯就是要盤髮的概念完全相反，展現出更加隨性、優雅的風格。

關史蒂芬妮：金色直髮花盡巧思

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

歌手關史蒂芬妮（Gwen Stefani）挑選了一套螢光綠色的愛心領兩截式禮服，長襬的設計在裙子上設計出花朵，看起來十分浪漫，一頭招牌的金色秀髮就這樣垂墜在腦後，中分燙直的髮型看似隨意，實際上花盡巧思。

貝拉哈蒂德：中分人魚捲浪漫滿分

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）身穿一襲黑色皮革馬甲式禮服現身紅毯，飄逸的裙襬開高衩設計，展現出裡面蕾絲風格的褲襪，中分的頭髮燙出美人魚般的捲度，稍微盤一點點髮絲，讓整體造型更加浪漫。

凱莉詹娜：簡約繁複搭配巧妙

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

超級名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）這次在髮型上，以一頂白色棒球帽搭配網紗設計，展現出另類的時髦感，不難發現頭髮造型也是以中分的長直髮造型為基底，簡約卻又繁複的搭配，相當巧妙。

凱特摩絲：飄逸金髮好動感

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

超模凱特摩絲（Kate Moss）身穿黑色緞面襯衫式禮服登場，在髮型上，一頭金色中長髮在髮根製造出捲度以及澎度，然後髮中跟髮尾自然的後捲，看起來超級活潑，適時的顯露出耳環，看起來飄逸又有動感。

坎達兒珍娜：長髮微捲垂放好自然

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

模特兒坎達兒珍娜（Kendall Jenner）以一襲黑色緞面禮服現身，寬大的裙襬在上面設計出皺褶相當特別，一頭咖啡色的長髮自然的塞在耳後，看起來就像是公主現身，微捲的設計非常自然優雅。

楊紫瓊：俐落秀髮高尚俐落

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

楊紫瓊挑選了一身綠色愛心領禮服，在手袖的設計出長襬的風格，胸前的珠寶增加出份量，一頭棕色秀髮中分梳在腦後，完全沒有遮擋到整體的造型，卻又看起來高尚俐落。

琥珀瓦萊塔：俏麗短髮盡顯精緻

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

美國超級名模琥珀瓦萊塔（Amber Valletta），以一襲金色大V領皺褶長裙，透過金屬光的衣服面料，展現出鍍金的概念，非常符合主題，一頭俏麗的短髮中分內捲，看起來自然又精緻。

席亞拉：散髮MIX盤髮增添細節

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

歌手席亞拉（Ciara）身穿一襲銀色類似斑馬紋的斜肩禮服，在燈光的照射下顯得光芒四射，開高衩的裙襬設計展現出她的姣好身材，一頭中分的長直髮後梳看起來俐落有型，些微的盤髮讓造型更多了細節的質感。

關鍵字：

met gala, 美國大都會藝術博物館, 鍍金魅力, 關史蒂芬妮, 貝拉哈蒂德, 凱莉詹娜, 凱特摩絲, 坎達兒珍娜, 楊紫瓊, 琥珀瓦萊塔, 席亞拉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

母親節必送「康乃馨花束」！奶茶色、粉藍色通通有，讓媽媽當一回公主 擴香瓶3大使用秘訣：香味立刻就有、濃淡隨時調整好實用 試・開箱／打造一支專屬自己的「奢華唇膏」　從膏體到外盒都可以自選的唇彩 艾笛森(3591) 本公司董事會決議聘任第二屆薪資報酬委員會委員 39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光 其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」 直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面