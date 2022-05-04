史努比睫毛膏、Theory特大托特包這邊收！10本5月號日雜附錄推薦

文／妞新聞

5月來臨也代表著氣候漸漸由春轉夏，妞妞們最近應該也明顯感受到高溫所帶來的暑氣吧？在迫不及待購入夏裝之前，先來看看妞編輯精選的「10本5月號日雜」，內容包括：寬大襯衫特集、春夏季節最受矚目的100雙鞋子、修飾身材的牛仔褲分析等，春夏最實搭、實用的變美技巧都在這！

5月號日雜推薦1：《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》

第1本推薦的5月號日雜為《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》，本月將替妞妞們全面分析「2022年春季的休閒風穿搭技巧」，只要選對款式、搭配得宜，自在從容的時尚印象秒到手！附錄送出人氣品牌SOU・SOU的「鋼筆＆原子筆」，鋼筆是白底搭配品牌經典黑色數字；原子筆則是深藍底＋灰色花朵，可愛又優雅，日常有在寫手帳的妞妞們必收！

5月號日雜推薦2：《SWEET》

第2本推薦的5月號日雜為《SWEET》，本期會著重日系品牌的新作介紹，還有夏季必備的美麗包包＆鞋款，連實用的彩妝商品與髮妝造型術都收錄在這本，絕對是夏季前必讀的一本日雜！附錄送出「BLUE LABEL CRESTBRIDGE米奇米妮圖案保冷袋＆托特包」，夏天帶便當也不擔心容易壞掉。

5月號日雜推薦3：《mini》

第3本推薦的5月號日雜為《mini》，本期推出新季單品的穿搭實例、時髦新款的成對搭配、不分性別的共享衣櫃等造型企劃。附錄送出與人氣彩妝總監河嶋希合作的「PEANUTS睫毛膏與眼線筆組」，共有3支睫毛膏，分別是粉紅色、堅果米色和牛仔藍色，還有一支牛奶栗子色的眼線筆，每個顏色都很適合夏天，俏麗又可愛。

5月號日雜推薦4：《美的BITEKI 》

第4本推薦的5月號日雜為《美的BITEKI 》，本期邀請到活躍在第一線的10位彩妝師，會教妞妞們如何用春色彩妝品來畫個美美的春妝。附錄送出「LA ROCHE-POSAY粉底＆美容液試用組＆Saborino洗護髮組」，豪華附錄一次擁有，可以獲得最新資訊又可以試用商品，整個很划算啊！

5月號日雜推薦5：《spring》

在這春夏轉移之際，早晨和夜晚都有點冷，可是中午又覺得熱，妞妞們也覺得很難搭配衣服嗎？第5本推薦的5月號日雜為《spring》，本期主題為「寬大襯衫特集」，可以層疊搭配、變化穿搭，氣質甜美和街頭率性等多元風格都沒問題。附錄送出「miffy米飛兔托特包＆束口保冷袋」，黑色托特包搭配白色圖案，看起來簡潔大方，是大人女子不可或缺的生活配件。

5月號日雜推薦6：《Oggi》

第6本推薦的5月號日雜為《Oggi》，本期介紹今年春夏季節最受矚目的100雙鞋子，從色彩繽紛的高跟鞋到華麗的編織平底鞋都有，鞋控的妞妞們不能錯過。附錄送出「Theory特大托特包」，是在紐約誕生的人氣品牌，白底再加上黑字LOGO，簡潔百搭。

5月號日雜推薦7：《美人百花》

第7本推薦的5月號日雜為《美人百花》，本期話題非常豐富，包括：當季流行服裝與穿著搭配、彩妝、髮型、塑身等，讓妞妞們從頭美到腳。附錄送出「Chesty花漾收納包」，白底紅色拉鏈，搭配繽紛的花朵，拿來當作零錢包或口紅小包都很吸睛。

5月號日雜推薦8：《美ST》

在這疫情時代必須得時刻戴著口罩，面對即將到來的夏天，妞妞們也擔心口罩痘肆意生長嗎？第8本推薦的5月號日雜為《美ST》，本期會教妞妞們如何臉部保養擊退口罩痘。附錄送出「Dr.Recella deep2031美容液10ml瓶」，妞編輯最喜歡這種美妝保養的體驗瓶了，可以先試用不怕砸下冤枉錢。

5月號日雜推薦9：《IN RED》

第9本推薦的5月號日雜為《IN RED》，本期分享美髮DIY教學、大人襯衫造型、美肌底妝選擇、健康美臀居家體操等，其中又以「修飾身材的牛仔褲分析」最為實用，想要穿出纖瘦感的妞妞們必學！附錄送出「米奇收納摺疊箱」，木質調配色質感簡單，上面還有趕著去衝浪的米奇超可愛，可以放在客廳裝遙控器等日用品，或者拿來放美容用品、廚房小物都很適合，用不到的時候還可以摺疊收納不佔空間。

5月號日雜推薦10：《自然生活風格服飾圖鑑》

第10本推薦的5月號日雜為《自然生活風格服飾圖鑑》，本期透過問答方式介紹今年春天流行的單品及搭配技巧，還有上白石萌歌私房的春天流行飾品推薦哦！附錄送出「SNOOPY＆WOODSTOCK托特包」，有超大容量和內口袋，可以手提和肩背。

上述10本5月號日雜，妞妞們最喜歡哪一本呢？裡面的附錄真的是送得毫不手軟啊！

Source：博客來

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