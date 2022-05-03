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台北人氣蛋糕TOP 6！這間有天母人認證、小農無花果＋鮮奶油一吃愛上

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圖、文／MENU美食誌

一年一度的母親節又到了，還在煩惱要買哪一家蛋糕嗎？台北人氣王都在這啦！享用美味蛋糕的同時，記得跟媽媽說一聲「我愛您」！

深夜裡的法國手工甜點
台北市／大安區

從網購甜點起家的甜點店，必吃招牌超厚層生巧克力塔，厚實又綿密的生巧克力搭配甜而不膩的塔皮，濃厚的巧克力風味是許多人心中最愛！

▲母親節CAKE 。（圖／美食誌提供）

▲超厚層生巧克力塔（圖／美食客feifei提供）

LE RUBAN PÂTISSERIE 法朋烘焙甜點坊
台北市／大安區

台北非常知名的甜點店，除了蛋糕以外，餅乾跟小點心也值得品嚐！必吃老奶奶檸檬蛋糕，蛋糕體紮實中卻保有濕潤，和檸檬糖霜的搭配帶有酸甜又難以忘懷的口感！

▲母親節CAKE 。（圖／美食誌提供）

▲奶奶檸檬蛋糕（圖／美食客RitaLu提供）

CHEESECAKE1
台北市／中山區

被封為蛋糕界的愛馬仕，最知名的是藍莓乳酪蛋糕款式，最上層鋪上滿滿且店家嚴選過的大藍莓，配上天然乳酪和手工餅乾，整體吃起來非常清爽且不會過於甜膩！

▲母親節CAKE 。（圖／美食誌提供）

▲藍莓乳酪蛋糕（圖／美食客++提供）

COLOR C’ODE 凱莉小姐師大本店
台北市／大安區

蛋糕的食材都非常天然且水果也很新鮮，口味比例的分寸也掌握得相當剛好，鮮奶油即使吃多也不會甜膩，超級順口，讓人一吃就愛上！

▲母親節CAKE 。（圖／美食誌提供）

▲水果蛋糕（圖／美食客Rachel Wu提供）

呷滴 JIA DEE
台北市／中山區

蛋糕充滿各種水果、精緻繽紛的鮮奶油擠花，還有專為不愛鮮奶油的客人推出專屬蛋糕！推薦小農無花果朱古力蛋糕，新鮮的無花果搭配清爽的鮮奶油，讓巧克力櫻桃蛋糕體的層次非常豐富！

▲母親節CAKE 。（圖／美食誌提供）

▲小農無花果朱古力蛋糕（圖／美食客凱薩冰淇淋提供）

SWEET 16 PATISSERIE
台北市／士林區

受到許多天母人認證的甜點店，店內的空間不大但卻非常舒適，空氣中也飄著淡淡的甜味，玻璃櫃中放著各種口味的甜點，讓人難以抉擇！

▲母親節CAKE 。（圖／美食誌提供）

▲草莓蛋糕（圖／美食客SiangYun Bai 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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