fb ig video ETtoday search mobile

先擠痘再保養？皮膚科醫師教「痘肌護膚」正確7步驟　痘痘貼有妙用

>

▲▼ 先擠痘再保養？皮膚科醫師教正確7步驟。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

▲皮膚科醫師教痘痘肌保養正確順序。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

應該不少人都有這種經驗，突然冒了一顆痘痘好想擠，但又煩惱到底應該先擠痘痘再保養，還是該先保養再擠？擠痘痘該放在保養的哪個步驟？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享痘痘肌的正確護膚順序，擠痘痘除了要放在保養程序中，擠痘後還要先做1動作才能接著保養，常長痘的人快記好。

講到擠痘痘和保養的先後順序，李醫師提醒，如果先擠痘再保養，傷口容易被保養品刺激；而先保養再擠痘痘，也可能在保養過程中不小心弄破痘痘或刺激痘痘。正確順序可依照以下7個步驟進行。

▲▼ 先擠痘再保養？皮膚科醫師教正確7步驟。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

Step 1：先仔細清洗雙手。

Step 2：用胺基酸洗面乳洗臉60秒，洗的時候要輕柔，注意不要刺激痘痘。

▲▼ 先擠痘再保養？皮膚科醫師教正確7步驟。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

Step 3：洗臉後輕輕塗抹化妝水，做好保濕，也可以選擇用噴霧的形式，降低刺激。

▲▼ 先擠痘再保養？皮膚科醫師教正確7步驟。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

▲▼ 先擠痘再保養？皮膚科醫師教正確7步驟。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

Step 4：判斷痘痘的狀態，若是發紅疼痛的硬痘不要擠，而若是觸感柔軟、已經冒白頭／黃色（膿）的痘痘，消毒後，可以用棉花棒擠痘痘。建議使用一次性無菌採血針輕戳開口，擠痘痘時用2支棉花棒先從兩側往外推，再以從下往上托起的感覺來擠，盡可能把膿和其他液體都擠乾淨，擠好後先貼上痘痘貼，避免後續保養品刺激道傷口。

▲▼ 先擠痘再保養？皮膚科醫師教正確7步驟。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

Step 5：在貼有痘痘貼的情況下，依次塗抹精華和眼霜。

Step 6：塗抹乳液或乳霜。

▲▼ 先擠痘再保養？皮膚科醫師教正確7步驟。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

Step 7：摘下痘痘貼，薄塗一層紅黴素軟膏。

李醫師也提到，如果是白天要帶妝出門，要貼著痘痘貼塗抹防曬和化妝。如果上妝完或上妝後一陣子，發現痘痘貼周圍卡粉的話，可以先重新更換痘痘貼，再用氣墊粉餅輕拍遮蓋，就能恢復平整完美的妝感。

►皮膚科醫師教「正確擠痘法」不留痘印！　擠的方向很重要

►星・變美／阿嬌鍾欣潼「對抗掉髮」養護5秘訣　枕頭套藏關鍵

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 擠痘痘, 順序, 正確方式, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光

39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光

其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」

其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿 MET Gala／59歲楊紫瓊薄荷綠禮服氣場全開！　鄭浩妍「胸前鏤空」性感破表 下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份 曾之喬中空運動服勾「銷魂螞蟻腰」　手比最潮「倒YA」網讚：沒偶包 Jisoo「心機透視裙」甜翻看秀　安孝燮、南柱赫雙男神亮相拼帥 10雙小白鞋今年最火！Adidas出門不撞款、Nike Sacai全新配色太美了 MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面