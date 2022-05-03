先擠痘再保養？皮膚科醫師教「痘肌護膚」正確7步驟　痘痘貼有妙用

▲皮膚科醫師教痘痘肌保養正確順序。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

應該不少人都有這種經驗，突然冒了一顆痘痘好想擠，但又煩惱到底應該先擠痘痘再保養，還是該先保養再擠？擠痘痘該放在保養的哪個步驟？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享痘痘肌的正確護膚順序，擠痘痘除了要放在保養程序中，擠痘後還要先做1動作才能接著保養，常長痘的人快記好。

講到擠痘痘和保養的先後順序，李醫師提醒，如果先擠痘再保養，傷口容易被保養品刺激；而先保養再擠痘痘，也可能在保養過程中不小心弄破痘痘或刺激痘痘。正確順序可依照以下7個步驟進行。

Step 1：先仔細清洗雙手。

Step 2：用胺基酸洗面乳洗臉60秒，洗的時候要輕柔，注意不要刺激痘痘。

Step 3：洗臉後輕輕塗抹化妝水，做好保濕，也可以選擇用噴霧的形式，降低刺激。

Step 4：判斷痘痘的狀態，若是發紅疼痛的硬痘不要擠，而若是觸感柔軟、已經冒白頭／黃色（膿）的痘痘，消毒後，可以用棉花棒擠痘痘。建議使用一次性無菌採血針輕戳開口，擠痘痘時用2支棉花棒先從兩側往外推，再以從下往上托起的感覺來擠，盡可能把膿和其他液體都擠乾淨，擠好後先貼上痘痘貼，避免後續保養品刺激道傷口。

Step 5：在貼有痘痘貼的情況下，依次塗抹精華和眼霜。

Step 6：塗抹乳液或乳霜。

Step 7：摘下痘痘貼，薄塗一層紅黴素軟膏。

李醫師也提到，如果是白天要帶妝出門，要貼著痘痘貼塗抹防曬和化妝。如果上妝完或上妝後一陣子，發現痘痘貼周圍卡粉的話，可以先重新更換痘痘貼，再用氣墊粉餅輕拍遮蓋，就能恢復平整完美的妝感。

►皮膚科醫師教「正確擠痘法」不留痘印！ 擠的方向很重要



►星・變美／阿嬌鍾欣潼「對抗掉髮」養護5秘訣 枕頭套藏關鍵