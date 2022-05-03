下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

文／被新聞耽誤的占星師Sandy

水象星座的朋友，在2022上半年應該過了一段還滿順遂的日子，不過到了5月11日，代表幸運的木星將從雙魚座移動到了牡羊座，下半年超級強運星也換人做做看了。

▲2022下半年運勢大風吹，超級強運星座TOP 3（圖／免費圖庫）



牡羊座

2022下半年最幸運就屬牡羊座，當代表幸運的木星移動到牡羊座，就像幸運之神坐鎮在你的頭上，隨時為你補充幸運「追加劑」，這可是12年來的超強運勢，身為牡羊座的你，怎麼能不好好把握呢！

太陽星座是牡羊座的朋友，有機會迎來受歡迎的全新身分， 譬如當老闆了、當爸爸了、成為人妻了，整體運勢走強，本來機動性很強的牡羊座，不妨趁這波運勢，將多年的夢想化為實際行動，創造一個全新的未來吧！不過要注意五六月，代表衝突火星也在牡羊座，在行動的同時，要更加謹慎才行。

▲2022下半年最幸運就屬牡羊座。（圖／免費圖庫Unsplash）

射手座

當五月中木星移動到了牡羊座，也啟動了射手座第五宮的能量，第五宮掌管娛樂、談戀愛、生小孩，總之都是令人感到快樂或有創造力的事情，這也是五宮的精髓。

想談戀愛的射手座，就趁2022下半年吧，施展射手座的熱情，耍耍浪漫，一場帶著戲劇化的戀愛正等著你，而想要小孩子的射手座，也很有機會升格當父母，如果感情生活已經圓滿，事業上同樣有嶄露頭角的機會。

▲射手座也很有機會升格當父母。（圖／免費圖庫pixabay）



獅子座

想突破自我，來場人生的冒險嗎？2022下半年，在木星的加持之下，自帶spotlight的獅子座有機會人生再晉級，外地人為你帶來好運，雖然受疫情影響，但下半年獅子座的出國運可是比其他星座好，如果有計畫想進修，下半年也有不錯的機會，當然脫單也是一種人生進階。

天王星是變化莫測的一顆星，近年來獅子座寶寶們陸續受到天王星的衝擊，有時帶來驚喜，有時是驚嚇，人生以迅雷不及掩耳速度，朝出乎意料的方向前進，但2022年5月中開始，有了占星界最幸運的木星加持，身為人氣王的獅子又可以閃亮登場啦。

以上可參考太陽星座，月亮星座，上升星座，極需愛情的朋友，強烈建議查出你的月亮星座，因為月亮星座代表你的感情生活、真實心情，可是比太陽星座更有感呢！換句話說，如果你是月亮牡羊座、月亮射手座、月亮獅子座， 下半年有機會談戀愛、生小孩、甚至開心結婚，一段美妙的時光正等著你呢。

►輸入生日和出生時間，看自己的月亮星座