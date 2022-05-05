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防疫必備！殺菌烘碗機下殺3480元　85公升大容量、紫外線消毒更安心

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文／C編

受到疫情的影響，殺菌類的產品大受歡迎，「Her森森」推出「kolin歌林四層多功能紫外線殺菌烘碗機」台灣製、85公升，原價3680元、特價3480元，每個家庭都必備，洗完碗之後可以透過紫外線殺菌，同時烘乾以備下次使用，非常方便又實用。

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▲kolin,歌林,烘碗機,居家,家電,生活,Her森森。（圖／Her）

▲kolin歌林台灣製四層多功能紫外線殺菌烘碗機85公升KTK-UDR0185，原價3680元、特價3480元。點我購買

歌林推出的烘碗機，最大的特色就是紫外線殺菌功能，針對每天都要使用的碗筷，進行徹底的消毒，可以消滅99.9%的常見細菌，避免洗碗精洗不乾淨的細節，達到完美的清潔消毒，用得更加安心。

這款烘碗機還會釋放出熱空氣，幫助碗筷循環烘乾，擁有4個檔位可以選擇：20分鐘、30分鐘、45分鐘、60分鐘，雙管齊下、一步到位；同時擁有奈米光觸媒除臭的功能，讓長時間使用的碗筷不會發出難聞的菜味，相當實用。

直立式設計、85L的大容量，一家四口的碗筷都可以輕鬆烘乾，4層大空間可以收納大盤子、食碗或是筷子等小物，搭載防爆強化玻璃門，堅固耐用，將安全貫徹到底，大握把開關都方便又順手。

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▲kolin,歌林,烘碗機,居家,家電,生活,Her森森。（圖／Her）

▲kolin歌林台灣製四層多功能紫外線殺菌烘碗機85公升KTK-UDR0185，原價3680元、特價3480元。點我購買

「Her森森」推出「kolin歌林四層多功能紫外線殺菌烘碗機」85公升，原價3680元、特價3480元，讓碗盤乾淨、乾燥，洗完碗再也不擔心濕漉漉的餐具無處可放了。 

關鍵字：

kolin, 歌林, 烘碗機, 居家, 家電, 生活, Her森森

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