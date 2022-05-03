fb ig video ETtoday search mobile

夏綠蒂公主180元衣搭萬元毛衣　凱特王子妃傳承平價混搭名牌品味

>

▲▼ 夏綠蒂公主 。（圖／翻攝IG）

▲夏綠蒂公主抱著愛犬Orla開心大笑。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特王子妃的掌上明珠夏綠蒂公主（Princess Charlotte），昨歡慶7歲生日，夫婦倆的官方IG照例放上公主3張最新的生活照，感謝大眾對小公主的祝福，只見夏綠蒂抱著愛犬Orla開懷大笑，模樣可愛極了，而她身上的藍紫色調毛衣恰好與她身旁的風鈴草花田相呼應，完全顯現掌鏡者—媽媽凱特的用心。

▲▼ 夏綠蒂公主 。（圖／翻攝IG）

▲夏綠蒂公主穿約180元的Next波點上衣搭約11,000元的Ralph Lauren毛衣。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

嫁入英國王室多年，凱特是著名的穿搭好手，擅長將舊衣穿出新意，或是高端時尚混搭平價單品，高「衣」Q獲得好評，她為兒女打扮也採相同模式，此次女兒夏綠蒂公主的生日照，內搭一件約180元的英國平價品牌NEXT波點上衣，外罩美國精品品牌Ralph Lauren約11,000元的藍色針織毛衣，流露好質感。

▲▼ 夏綠蒂公主 。（圖／翻攝IG）

▲夏綠蒂公主穿的Ralph Lauren毛衣色調與風鈴草花田相呼應。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

過往夏綠蒂公主的官方生活照或出席公開場合，頭髮總是綁成整齊髮辮或馬尾，此次新照難得散著一頭長髮，隨興坐在風鈴草花田之中，還抱著剛養的黑狗Orla，自然清新的模樣讓粉絲大讚：「像媽媽一樣漂亮！」

►MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了

►MET Gala／「格雷女」透視裝性感爆棚　鎂光燈下小褲褲無所遁形

關鍵字：

夏綠蒂公主, 威廉王子, 凱特王子妃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

MET Gala／超模當上空版小金人　「豐臀金」靠1.4億禮服搶風頭

MET Gala／超模當上空版小金人　「豐臀金」靠1.4億禮服搶風頭

MET Gala／「格雷女」透視裝性感爆棚　鎂光燈下小褲褲無所遁形

MET Gala／「格雷女」透視裝性感爆棚　鎂光燈下小褲褲無所遁形

MET Gala／他扮「海洋生物」怪爆被誤當傑瑞德雷托　本尊更瘋帶雙胞胎出場

MET Gala／他扮「海洋生物」怪爆被誤當傑瑞德雷托　本尊更瘋帶雙胞胎出場

MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了 39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光 其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」 直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿 MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 MET Gala／59歲楊紫瓊薄荷綠禮服氣場全開！　鄭浩妍「胸前鏤空」性感破表 Jisoo「心機透視裙」甜翻看秀　安孝燮、南柱赫雙男神亮相拼帥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面