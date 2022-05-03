夏綠蒂公主180元衣搭萬元毛衣　凱特王子妃傳承平價混搭名牌品味

▲夏綠蒂公主抱著愛犬Orla開心大笑。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特王子妃的掌上明珠夏綠蒂公主（Princess Charlotte），昨歡慶7歲生日，夫婦倆的官方IG照例放上公主3張最新的生活照，感謝大眾對小公主的祝福，只見夏綠蒂抱著愛犬Orla開懷大笑，模樣可愛極了，而她身上的藍紫色調毛衣恰好與她身旁的風鈴草花田相呼應，完全顯現掌鏡者—媽媽凱特的用心。

▲夏綠蒂公主穿約180元的Next波點上衣搭約11,000元的Ralph Lauren毛衣。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

嫁入英國王室多年，凱特是著名的穿搭好手，擅長將舊衣穿出新意，或是高端時尚混搭平價單品，高「衣」Q獲得好評，她為兒女打扮也採相同模式，此次女兒夏綠蒂公主的生日照，內搭一件約180元的英國平價品牌NEXT波點上衣，外罩美國精品品牌Ralph Lauren約11,000元的藍色針織毛衣，流露好質感。

▲夏綠蒂公主穿的Ralph Lauren毛衣色調與風鈴草花田相呼應。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

過往夏綠蒂公主的官方生活照或出席公開場合，頭髮總是綁成整齊髮辮或馬尾，此次新照難得散著一頭長髮，隨興坐在風鈴草花田之中，還抱著剛養的黑狗Orla，自然清新的模樣讓粉絲大讚：「像媽媽一樣漂亮！」

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