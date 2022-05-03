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夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算

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記者李薇／台北報導

炎熱的夏天即將到來，涼感的保養單品受到歡迎，以下就盤點各品牌推出的涼感單品，不管是妝前還是護膚，都可以清涼一下，還有緊緻毛孔的效果，非常適合怕熱的人使用，身為涼感粉絲當然一定要入手。

＃RMK 沁涼隔離凝膠，30mL、售價1350元

▲RMK,snow fox,愛康,碧兒泉,涼感,保養,衛生棉,乳液,精華,面膜。（圖／品牌提供）

RMK推出的沁涼隔離凝膠，擠出來是淡淡的淺綠色，擁有修飾泛紅肌膚的效果，水狀的精華質地一抹就可以滲透進肌膚底層，達到沁涼的效果，用起來非常舒適，為肌膚立刻達到降溫的效果，幫助後續底妝更加服貼，輕薄上一層就很有保濕感，甚至可以省略妝前保養，直接一罐就搞定肌膚呵護的效果。

＃Snow Fox 涼感修護面膜，5片、售價950元

▲RMK,snow fox,愛康,碧兒泉,涼感,保養,衛生棉,乳液,精華,面膜。（圖／品牌提供）

由台裔創辦人Phoebe研發設計的涼感修護面膜，裡面擁有機薄荷水、澳洲蘆薈葉、日本裙帶菜海藻等成分，可以幫助肌膚修護保濕，同時達到鎮靜舒緩的效果，不僅可以單獨使用，覺得不夠冰涼還可以放進冰箱裡面，再拿出來敷臉，有助於曬後泛紅的肌膚狀態，達到酷涼的修護保養，緊緻肌膚毛孔。

＃愛康 檸橙派對涼感果香棉

▲RMK,snow fox,愛康,碧兒泉,涼感,保養,衛生棉,乳液,精華,面膜。（圖／品牌提供）

經期來最討厭悶熱不舒適的感覺，愛康推出的檸橙派對涼感果香棉，採用甜橙、檸檬等5種香味的精油，打造出涼感的衛生棉，不但用起來可以舒緩悶熱不適，還可以打造出香香的氛圍，終於不會再被自己給臭暈，一次推出四款尺寸：護墊型15.5公分、日用型24公分、夜用型28公分、加長型33公分，可以按照自己需求使用。

＃碧兒泉 活泉抗油光保濕乳液，75ml、售價2300元

▲RMK,snow fox,愛康,碧兒泉,涼感,保養,衛生棉,乳液,精華,面膜。（圖／品牌提供）

針對男性設計的活泉抗油光保濕乳液，採用法國庇里牛斯山的山泉水帶來高機能長效保濕，獨家「酷涼降溫科技」一抹涼感透氣、終結油光，更添加獨家明星成分「奇蹟活源因子」搭配「神經醯胺」，舒緩泛紅穩定膚況，敏弱肌也適用，急速吸收不黏不悶。

關鍵字：

RMK, snow fox, 愛康, 碧兒泉, 涼感, 保養, 衛生棉, 乳液, 精華, 面膜

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