GA紅管、YSL小黑條出新色！全色號與推薦色公開　網盛讚氣質天花板

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然大家持續戴著口罩，但不少人仍不放棄口紅下的一抹唇色，近期也有許多美妝品牌的熱賣唇膏推出新色，讓大家能持續更新美唇。

GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃地中海燦光系列

GIORGIO ARMANI經典的「紅管唇萃」奢華絲絨訂製唇萃目前在台灣上市26款絲絨霧感色調，演繹女人自信、優雅、個性多種時尚態度。2022年夏天再推出「地中海燦光系列」，全新四款磚橘及豆沙色調特別注入細緻珍珠燦光粉末，就像燦爛的陽光為唇瓣抹上光暈，打造仲夏性感迷人女神姿態。

4款珍珠燦光絲絨質地

顏色靈感來自「夏日夕陽的絢爛溫暖光芒」，質地中以「熔岩黑珍珠」賦予令人印象深刻的強烈飽和色彩、「海軍藍珍珠」綻放如蔚藍海水栩栩如生的耀眼光、「光澤紅珍珠」創造夕陽餘暉浪漫魅力，最後以「燦金珍珠」見證地中海無盡頭的唯美亮度，結合四大珍珠的「細緻珍珠燦光粉末」為奢華絲絨訂製唇萃地中海系列灑下日不落的細緻光暈。四款新色包含時尚百搭的磚橘色系、輕柔顯白的豆沙色…每一抹都將唇瓣幻化出耀眼細膩光芒。

▲GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃地中海燦光系列（共4色），NT$1,350



#215日照：和煦溫暖的日照，映射出耀眼氣色的經典橘紅色。

#216地中海：帶有棕色調的磚紅色，在夕陽的寧靜的片刻，創造女人獨有的恣意悠然。

#531航行：夜空中繁星點點的粉紅光芒，一如小王子的玫瑰花在深夜依舊耀眼令人迷戀。

#532燦光： 明亮大膽的豆沙紅，灑脫中帶著個性的百搭色選。

推薦色試色

#215日照實擦

#216地中海實擦

限量燦光系列組合

GIORGIO ARMANI 初夏特別準備兩款高訂妝感組，購買唇彩就能獲得持久不脫妝的完美水慕斯絲絨粉底或黑曜岩保養系列旅行組。

紅毯美唇爭豔組 日期：2022/5/1~5/2。 內容：買任二唇彩（需含任一#215或#216）享有完美絲絨水慕斯粉底5ml+GA 訂製皮革隨身黑方鏡。

唇彩平日組 日期：2022/5/3~5/17、5/23~5/30。 內容：買任二唇彩享黑曜岩系列新生奇蹟精萃露10ml+新生奇蹟防曬精華5ml。 YSL奢華緞面絨霧唇膏禁忌緋紅系列

YSL 2021年以經典煙管褲為靈感推出的「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏（又稱黑絲絨煙管唇膏），讓女人的雙唇化身最性感迷人魅惑信號，特別是以煙管褲年份為名的#1966，紅中帶橘的罌粟紅色調更在各大論壇被盛讚「不只改唇色，更是改氣質的神級紅唇」、「顯白天花板」。

禁忌緋紅系列有6色

今年YSL「小黑條」再度突破唇彩框架，挑戰裸色推出全新禁忌緋紅系列，以#1966結合不同程度的裸色調，為亞洲女性特調出絕妙的裸紅色調，系列一共有六色。

▲YSL奢華緞面絨霧唇膏禁忌緋紅系列（共6色），NT$1,380



1.#1966罌粟緋紅：原有色。濃郁醇厚的暖棕紅色調，一擦上去高級感立現。

2.#311赤裸野桃：被譽為「下一個黑馬色」，帶著薰衣紫調的溫柔桃粉色，看似天真卻又帶著一絲挑逗。

3.#312裸蜜杏紅：宛如一杯濃郁的杏仁紅茶般甜而不膩，一擦上嘴立即時髦有型。

4.#313裸身赤愛：帶著焦糖感的暖陽紅，像是熱吻激情過後的餘溫。

5.#314禁忌栗紅：猶如被烘烤過的暖栗，獨特不顯灰不顯暗沉的土裸色。

6.#315迷情赤紅：高級版「焦糖柿紅」，高冷又魅惑的赤紅色，一抹瞬間性感撩人。

推薦色試色

#313、#314手部試色

#313實擦

#314實擦

植村秀無色限唇膏2022東京日落限量色

日落之於植村秀，是一種極致東京時尚美學的體現。因此2022年植村秀獻上 無色限唇膏「東京日落限量色」系列，以靈感來自東京絕美日落光芒的色彩，為唇瓣妝點出洋溢日落暖調橘紅，打造出無需使用日落濾鏡，自帶慵懶微醺美感的動人唇色。

東京日落限量色系列共7色

▲（左）植村秀無色限緞光極潤唇膏東京日落系列（共3色），NT$1,100；（右）植村秀無色限奶油緞光唇釉東京日落系列（共3色），NT$1,150；植村秀無色限粉霧唇膏東京日落系列（#BR 786），NT$1,050



東京日落限量色以無色限奶油緞光唇釉、無色限緞光極潤唇膏與無色限粉霧唇膏三款唇妝推出四支全新色號與三款經典推薦色號。包括無色限緞光極潤唇膏#BG964 慵懶日暈粉、#BR761澄光橘、#RD173夕燒紅。無色限奶油緞光唇釉#OR599暖暮橘、#BR793日落焦糖橘、#RD176日暮紅及無色限粉霧唇膏#BR 786夕燒紅棕。

推薦色試色

無色限緞光極潤唇膏新色#BR761澄光橘

猶如5:45東京傍晚5:45時，從天空灑落打亮並溫暖肌膚的金橘色光芒。清新且鮮明，讓雙唇熠熠生輝。

無色限奶油緞光唇釉新色#OR599暖暮橘

東京的晴空下，傍晚6:30的日落美麗色彩。溫暖的橘色調棕紅，呈現出黃昏盡頭的極致慵懶與感性氛圍，極具都會感的時髦唇色。

無色限奶油緞光唇釉新色#RD176日暮紅

東京傍晚6:20分的天空顏色，當藍天逐漸轉紅，呈現出一種帶有高冷氣息的時尚高級紫紅，是一款黃皮人用也氣色絕 佳，能彰顯肌膚澄淨美感的獨特色彩。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● innisfree x Peanuts 2022可愛聯名！印著史努比大臉的控油蜜粉必收

● 24K純金珍珠！母親節超奢寵，連代言人侯佩岑、主持人趙岱新都被寵壞的精緻亮澤光～日本皇室級養膚底妝，美的質感大幅昇華！