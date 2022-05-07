fb ig video ETtoday search mobile

準新娘注意！6款「鑽石耳環」推薦　孫仙婚禮同款日常穿搭也時髦

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

正在籌備人生大事的新娘子看過來！打點好最重要的求婚鑽戒、結婚對戒、婚紗、婚鞋...婚禮當天的穿搭細節「婚禮珠寶」也馬虎不得。本篇就為大家精選點綴臉龐光采必收的鑽石耳環，建議從具有美好寓意的設計來下手，挑選簡約質感的款式，讓你從婚禮到日常，一輩子怎麼戴怎麼搭都時髦！

婚禮鑽石耳環推薦品牌

1.CHAUMET Bee My Love系列鑽石墜式耳環

孫藝真孫仙婚禮婚紗穿搭同款耳環！偏好以流蘇垂墜吊式耳環點亮造型和妝容的孫藝真，在大婚日也挑選墜式耳環，這款Chaumet Bee My Love系列鑽石耳環的設計故事來自拿破崙的徽號「蜜蜂」，金工、鑽石車工皆以六邊形蜂巢的幾何造型呈現，作工細膩不失辨識個性。

▲CHAUMET Bee My Love 白金鑽石耳環，鑲嵌2顆重0.5克拉的皇后式切割鑽石和六顆明亮式切割鑽石，售價NT$ 414,000起

2.GRAFF Classic Graff Icon系列圓形鑽石耳環

要戴一輩子就選最經典的格拉夫Graff Classic Icon系列圓形鑽石耳環：墜式造型的耳環下方吊墜，以密鑲鑽石環繞中央圓形鑽石的設計呈現，不只有放大主石的視覺效果，更隨著走動而靈巧擺動，是凸顯優雅的小細節。

▲GRAFF Classic Graff Icon圓形鑽石耳環，鑽石共重3克拉，配以兩顆0.70克拉圓形鑽石，售價店洽。

3.HARRY WINSTON Winston Cluster系列鑽石耳環

鑽石之王海瑞溫斯頓Harry Winston最具代表性的婚嫁系列設計款之一，Winston Cluster系列設計靈感來自冬青葉花環上的霜花，延伸以「不同花式車工鑽石的交錯排列，營造出充滿立體感和雕塑感」的海瑞溫斯頓獨家鑲嵌法「錦蔟鑲嵌」，將貴金屬的使用降到最低，從不同角度精心鑲嵌水滴型和馬眼型鑽石，寶石成為作品的重心，捕捉各個角度的光線，讓妳成為最閃亮的新娘子。

▲HARRY WINSTON Winston Cluster系列鑽石耳環（小型款），鉑金底座鑲嵌6顆水滴型切工鑽石與4顆馬眼型切工鑽石總重約2.58克拉，售價店冾

4.DE BEERS Arpeggia系列單行鑽石耳環

鑽石專家De Beers經典／婚嫁作品，Arpeggia系列的設計發想源自貝多芬的《月光奏鳴曲》，美好又有氣質的寓意，轉為一串四顆圓形明亮式鑽石的造型，彷彿樂譜上的音符隨著穿戴者的動作而閃爍。

▲DE BEERSArpeggia系列單行鑽石耳環 ，18K金鍍銠（可提升金屬耐用性與防褪色性），鑲嵌4顆爪鑲鑽石，中央主鑽0.64克拉，鑽石總重約1.3克拉，售價NT$343,000。

5.HEARTS ON FIRE Aerial Regal系列圖騰弧線鑽石耳環

Hearts On Fire以不同輪廓形狀的金屬底座、鑽石鑲嵌，創造出弧線優雅且耐看的小巧圈環耳環，簡約樣式不只適合大喜之日戴上，與平常T-shirt或職場襯衫、西裝外套穿搭也超時髦！

▲HEARTS ON FIRE Aerial Regal系列圖騰弧線鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石約1.28克拉，售價NT$198,000起。

6.梵克雅寶VCA Alhambra四葉幸運草系列鑽石耳環

梵克雅寶 VCA（Van Cleef & Arpels）四葉幸運草系列珠寶的標誌性不用贅述，再加上故事背後的幸運意涵，以及實品的精緻作工，稱它是珠寶迷必收夢幻經典款，其實一點也不為過！如果之前沒有機會收藏，趁著結婚人生大事入手更是完美！值得一提的是，VCA Alhambra四葉幸運草系列有多個支線，最經典的Vintage Alhambra古典系列鑽石耳環售價近40萬元，如果你的體型稍小或偏好小型款，可參考售價更為親民的VCA Sweet Alhambra系列作品。

▲VCA Vintage Alhambra四葉幸運草系列鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石，售價NT$393,000。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022新球鞋看這邊！adidas Originals、Nike、New Balance…球鞋控的夢幻逸品都在這(持續更新

孫藝珍、玄彬蜜月機場穿搭滿滿巧思，身上時尚品牌全公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 鑽石耳環, 婚紗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出

能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

秀智低胸禮服化身「性感黑天鵝」正翻　換裝粉裙卻失算「顯老」

秀智低胸禮服化身「性感黑天鵝」正翻　換裝粉裙卻失算「顯老」

偏執、冷漠？網瘋傳「社交負面人格測試」！一張圖剖析你的黑暗面組成 第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」 「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好 MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光 大S婚後美回20歲少女！超嚴苛的美白秘訣、減重菜單全公開 伊能靜公開4款愛用「平價身體乳」！這罐不到200元、全家人都能用 懂穿先贏一半！小資女超實用「襯衫一周穿搭術」　基本款就很時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面