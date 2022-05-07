準新娘注意！6款「鑽石耳環」推薦　孫仙婚禮同款日常穿搭也時髦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

正在籌備人生大事的新娘子看過來！打點好最重要的求婚鑽戒、結婚對戒、婚紗、婚鞋...婚禮當天的穿搭細節「婚禮珠寶」也馬虎不得。本篇就為大家精選點綴臉龐光采必收的鑽石耳環，建議從具有美好寓意的設計來下手，挑選簡約質感的款式，讓你從婚禮到日常，一輩子怎麼戴怎麼搭都時髦！

婚禮鑽石耳環推薦品牌

1.CHAUMET Bee My Love系列鑽石墜式耳環

孫藝真孫仙婚禮婚紗穿搭同款耳環！偏好以流蘇垂墜吊式耳環點亮造型和妝容的孫藝真，在大婚日也挑選墜式耳環，這款Chaumet Bee My Love系列鑽石耳環的設計故事來自拿破崙的徽號「蜜蜂」，金工、鑽石車工皆以六邊形蜂巢的幾何造型呈現，作工細膩不失辨識個性。

▲CHAUMET Bee My Love 白金鑽石耳環，鑲嵌2顆重0.5克拉的皇后式切割鑽石和六顆明亮式切割鑽石，售價NT$ 414,000起

2.GRAFF Classic Graff Icon系列圓形鑽石耳環

要戴一輩子就選最經典的格拉夫Graff Classic Icon系列圓形鑽石耳環：墜式造型的耳環下方吊墜，以密鑲鑽石環繞中央圓形鑽石的設計呈現，不只有放大主石的視覺效果，更隨著走動而靈巧擺動，是凸顯優雅的小細節。

▲GRAFF Classic Graff Icon圓形鑽石耳環，鑽石共重3克拉，配以兩顆0.70克拉圓形鑽石，售價店洽。

3.HARRY WINSTON Winston Cluster系列鑽石耳環

鑽石之王海瑞溫斯頓Harry Winston最具代表性的婚嫁系列設計款之一，Winston Cluster系列設計靈感來自冬青葉花環上的霜花，延伸以「不同花式車工鑽石的交錯排列，營造出充滿立體感和雕塑感」的海瑞溫斯頓獨家鑲嵌法「錦蔟鑲嵌」，將貴金屬的使用降到最低，從不同角度精心鑲嵌水滴型和馬眼型鑽石，寶石成為作品的重心，捕捉各個角度的光線，讓妳成為最閃亮的新娘子。

▲HARRY WINSTON Winston Cluster系列鑽石耳環（小型款），鉑金底座鑲嵌6顆水滴型切工鑽石與4顆馬眼型切工鑽石總重約2.58克拉，售價店冾

4.DE BEERS Arpeggia系列單行鑽石耳環

鑽石專家De Beers經典／婚嫁作品，Arpeggia系列的設計發想源自貝多芬的《月光奏鳴曲》，美好又有氣質的寓意，轉為一串四顆圓形明亮式鑽石的造型，彷彿樂譜上的音符隨著穿戴者的動作而閃爍。

▲DE BEERSArpeggia系列單行鑽石耳環 ，18K金鍍銠（可提升金屬耐用性與防褪色性），鑲嵌4顆爪鑲鑽石，中央主鑽0.64克拉，鑽石總重約1.3克拉，售價NT$343,000。

5.HEARTS ON FIRE Aerial Regal系列圖騰弧線鑽石耳環

Hearts On Fire以不同輪廓形狀的金屬底座、鑽石鑲嵌，創造出弧線優雅且耐看的小巧圈環耳環，簡約樣式不只適合大喜之日戴上，與平常T-shirt或職場襯衫、西裝外套穿搭也超時髦！

▲HEARTS ON FIRE Aerial Regal系列圖騰弧線鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石約1.28克拉，售價NT$198,000起。

6.梵克雅寶VCA Alhambra四葉幸運草系列鑽石耳環

梵克雅寶 VCA（Van Cleef & Arpels）四葉幸運草系列珠寶的標誌性不用贅述，再加上故事背後的幸運意涵，以及實品的精緻作工，稱它是珠寶迷必收夢幻經典款，其實一點也不為過！如果之前沒有機會收藏，趁著結婚人生大事入手更是完美！值得一提的是，VCA Alhambra四葉幸運草系列有多個支線，最經典的Vintage Alhambra古典系列鑽石耳環售價近40萬元，如果你的體型稍小或偏好小型款，可參考售價更為親民的VCA Sweet Alhambra系列作品。

▲VCA Vintage Alhambra四葉幸運草系列鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石，售價NT$393,000。

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